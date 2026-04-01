Na Kitajskem prepovedali uporabo stanovanj za žarne grobove

Stanovanja za pepel, kot jih imenujejo, so praviloma v malo naseljenih stanovanjskih kompleksih in so po poročanju lokalnih medijev lahko cenejša od groba na pokopališču, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pogosto jih je mogoče prepoznati po zatesnjenih oknih ali zagrnjenih zavesah. Po besedah enega od stanovalcev, ki je pokukal v enega od njih v svojem naselju, je v stanovanju videl dva svečnika ob črni škatli ter črno-beli portret, kar je tipično za počastitev spomina na pokojne.

Na Kitajskem so v ponedeljek začeli vejati predpisi, ki izrecno prepovedujejo "uporabo stanovanjskih objektov izključno za shranjevanje pepela". Prepoved so uvedli v tednu pred kitajskim dnevom spomina na mrtve, ko svojci tradicionalno obiščejo grobove, jih očistijo ter opravijo ritualne daritve. Praznik bo v nedeljo.

Na Kitajskem je mogoče posmrtne ostanke pokopati samo na javnih pokopališčih. Zaradi staranja prebivalstva in večjega števila smrti od rojstev povpraševanje po grobovih narašča, zato naraščajo tudi stroški pogreba. Leta 2020 so po poročanju AFP znašali skoraj polovico povprečnega letnega dohodka.

Cene stanovanj medtem še naprej padajo, saj je zaupanje potrošnikov še vedno nizko, medtem ko kriza na nepremičninskem trgu že dolgo traja.