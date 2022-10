Kitajec v znak protesta proti predsedniku zažgal avtomobilske gume

V pekinškem okrožju Haidian se je protestnik povzpel na most Sitong in izobesil dva velika transparenta, na katerih je pozival k strmoglavljenju predsednika Ši Džinpinga in odpravi stroge ničelne tolerance do covida-19. Na mostu je tudi zažgal avtomobilske gume, po zvočniku pa je bilo slišati skandiranje. Na spletu so oblasti objave, ki so govorile o protestu, cenzurirale.

Po spletu so zakrožili videoposnetki in fotografije četrtkovega protesta. Protest je potekal na predvečer kongresa komunistične partije, na katerem naj bi bil Ši Džinping še tretjič izvoljen na čelo stranke. Številni Kitajci so poročali, da so bili njihovi računi na platformah družbenih medijev ali WeChatu, ki je najbolj priljubljena kitajska aplikacija za sporočanje, začasno prepovedani, potem ko so delili slike protesta ali objavili sporočila, ki so namigovala na protest, poroča BBC. Zažgal avtomobilske gume, slišati tudi skandiranje po zvočniku Oseba je v znak protesta zažgala avtomobilske gume, slišati pa je bilo tudi skandiranje po zvočniku. Aretirana naj bi bila ena oseba, na slikah z dogodka pa lahko vidimo, kako so policisti obkrožili osebo, ki je nosila rumeno kapo in oranžna oblačila. Mnogi so dejanja osumljenega protestnika pohvalili in ga označili za junaka.