Na Kitajskem se je podrla streha telovadnice, umrlo najmanj 11 ljudi

V iskalno-reševalni akciji je sodelovalo okoli 160 gasilcev, zadnjo ujeto osebo so izpod ruševin potegnili okoli 10. ure po lokalnem času, a je žal pomoč zanjo prišla prepozno. Skupno je umrlo najmanj 11 ljudi.

Nesreča naj bi se zgodila med treningom ženske odbojkarske ekipe, je za China Youth Daily povedal oče ene od članic. V telovadnici srednje šole v Čičinharju na severu Kitajske je bilo po poročanju kitajskih medijev okoli 19 ljudi, ko se je naenkrat nanje zrušila betonska streha. Štiri osebe so uspele še pravočasno zbežati na varno, okoli 15 ljudi pa je bilo ujetih pod ruševinami.

Prvi izsledki preiskave so pokazali, da bi lahko rušenju strehe botroval napačno skladiščen gradbeni material perlit, ki so ga skladiščili kar na strehi telovadnice, medtem ko so na sosednji stavbi potekala gradbena dela.

Material naj bi se med deževjem prepojil z vodo in s tem pridobil na teži, streha pa se je nato vdala pod to dodatno težo, je poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua.

Policija je aretirala vodstvo gradbenega podjetja, ki je odgovorno za gradbišče. Preiskava pa še poteka.

To je sicer še ena v nizu nesreč na Kitajskem, ki so posledica slabih varnostnih standardov pri delu. Prejšnji mesec je v eksploziji v restavraciji na severozahodu Kitajske umrlo 31 ljudi, aprila je v požaru bolnišnice umrlo 29 ljudi, februarja pa je umrlo 53 rudarjev v nesreči premogovnika.