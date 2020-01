Na Kitajskem se je pojavila nenavadna pljučnica, 11 ljudi v kritičnem stanju

Lokalne oblasti v mestu Wuhan so potrdile, da je do petka 44 ljudi zbolelo za pljučnico, katere vzrok ostaja neznan. Enajst ljudi je v kritičnem stanju, poroča ameriški Bloomberg. Nekateri med obolelimi so delali na tržnici v mestu, zato so preventivno zaprli ribjo tržnico, na kateri so prodajali tudi ptice, fazane, kače in druge živali.

"Kitajska ima izjemne kapacitete pri odzivanju na dogodke s področja javnega zdravja ter se odziva proaktivno in hitro na nedavne incidente v Wuhanu - izolirali so paciente, raziskujejo stike, očistili so tržnico ter raziskujejo vzrok in morebitne nove primere," so danes tvitnili pri WHO.

Oblasti so zaenkrat izključile, da gre za bolj pogosta pljučna obolenja, kot so gripa, ptičja gripa ali adenovirusi. Vsi pacienti, ki jih zdravijo, so sicer v karanteni.

Preventivne ukrepe pred morebitnim nadaljnjim širjenjem bolezni so ubrale tudi bližnje oblasti. V Singapurju bodo na primer na letališču merili temperaturo vseh, ki pridejo iz Wuhana. V Hongkongu, kjer bodo tudi nadzorovali telesno temperaturo, pa so že zabeležili osem pacientov, ki so bili v Wuhanu in kažejo simptome pljučnice.