Na 'kitajskem severnem polu' izmerili –53 stopinj Celzija

Mohe, znan tudi kot 'kitajski severni pol', se nahaja v provinci Heilongdžiang, blizu meje z Rusijo. V nedeljo ob 7. uri zjutraj je tamkajšnja meteorološka postaja zabeležila rekordno nizko temperaturo, in sicer minus 53 stopinj Celzija. Prejšnji rekord sega v leto 1969, ko so namerili minus 52,3 stopinje.

Tokratne temperature so sicer precej nižje, kot je običajno za to obdobje, meteorologi pa so zaradi mraza in vetra za regijo izdali opozorilo. Od petka so se temperature v mestu tri dni zapored spustile pod minus 50, Beijing News pa poroča, da se je zaradi hladnega vremena povečala raba premoga.