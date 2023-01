Na Kitajskem so od 8. decembra do 12. januarja zabeležili skoraj 60.000 smrti, povezanih s covidom-19, so sporočile kitajske oblasti. V tej številki pa niso upoštevane smrti, zabeležene zunaj zdravstvenih ustanov.

icon-expand Na Kitajskem v enem mesecu najmanj 60.000 smrti, povezanih s covidom-19. FOTO: AP Od začetka sproščanja ukrepov in ukinitve politike ničelne tolerance do covida-19 so na Kitajskem zabeležili 59.938 smrti, je dejal predstavnik zdravstvenih oblasti Džiao Jahui. Po treh letih najstrožjih omejitev na svetu je Kitajska v začetku decembra nenadoma odpravila večino omejitev, število bolnikov pa se je močno povečalo. Hitro širjenje virusa na Kitajskem v zadnjih tednih je sicer vzbudilo dvom o zanesljivosti uradnih podatkov. Decembra je Peking spremenil metodologijo ugotavljanja števila mrtvih zaradi covida-19, v statistiko pa so zdaj vključeni le tisti, ki so umrli neposredno zaradi dihalne odpovedi, povezane s covidom. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je nedavno kritizirala kitajsko novo opredelitev smrti zaradi bolezni covid kot "preozko". Peking je kritike zavrnil in pozval WHO, naj zavzame nepristransko stališče glede covida na Kitajskem. Po podatkih študije Univerze v Pekingu se je na Kitajskem od ukinitve politike ničelne tolerance do covida-19 z novim koronavirusom okužilo približno 900 milijonov ljudi.