Več tisoč okužb z virusom čikungunja, uvajajo ukrepe iz časa covida

V kitajski pokrajini Guangdong so oblasti zabeležile več kot 7000 primerov okužb z virusom čikungunja, ki ga prenašajo tigrasti komarji. V boju proti širjenju bolezni uvajajo stroge ukrepe, podobne tistim iz časa pandemije covida-19, od zadrževanja bolnikov v bolnišnicah do registracije zdravil in nadzora s pomočjo dronov.

BBC poroča, da so od julija v južni kitajski pokrajini Guangdong zabeležili več kot 7000 primerov okužb z virusom čikungunja. Tega prenašajo okuženi komarji. Največ primerov prihaja iz mesta Fošan, kjer so bolniki hospitalizirani, njihove postelje pa zaščitene z mrežami proti komarjem. Iz bolnišnic so odpuščeni šele po negativnem testu ali po preteku sedmih dni. Čeprav čikungunja ni nalezljiva med ljudmi in se širi le prek pikov okuženih komarjev, so oblasti uvedle številne omejitve. V nekaterih mestih so začasno odredili 14-dnevno karanteno za potnike iz Fošana, ki pa je bila hitro odpravljena. V lekarnah je v veljavi obvezna registracija za nakup zdravil, povezanih s simptomi bolezni, ukrep, ki spominja na sledenje okužbam med pandemijo covida-19.

Ukrepi proti komarjem. FOTO: Profimedia icon-expand

Virus čikungunja, ki izvira iz Afrike, običajno povzroča visoko vročino, močne bolečine v sklepih, izpuščaje, glavobole in mišične bolečine. Večina bolnikov okreva v enem do dveh tednih, a pri nekaterih lahko bolečine vztrajajo več mesecev ali celo let. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se lahko dolgoročne posledice pojavijo pri do 40 odstotkih obolelih. Kitajske oblasti so uvedle vrsto ukrepov za omejevanje širjenja, od odstranjevanja stoječe vode iz okolice domov, za kar so uvedle kazni do okoli 1200 evrov, do uporabe naravnih sovražnikov komarjev. V Fošanu so v jezera spustili 5000 rib, ki se prehranjujejo z ličinkami komarjev, v zraku pa uporabljajo drone za iskanje stoječih vodnih površin.

