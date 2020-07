Na Kitajskem za uporniške najstnike uvedli učne ure patriotizma

Za zagotovitev zadostne domoljubnosti hongkonških študentov je bil v celinskem mestu Shenzhen odprt center za "nacionalno varnostno vzgojo", sporočajo iz Pekinga, tri tedne po tem, ko so uvedli drakonski zakon o nacionalni varnosti. Center je zadolžen za pomoč učencem iz Hong Konga in Macauja, da "z izobraževanjem izboljšajo svojo ustavno in nacionalno zavest ".

icon-expand Od 8.981 protestnikov, aretiranih med junijem lani in majem letos, je bilo več kot 1.600 mladoletnih protestnikov, med njimi osem osnovnošolcev. FOTO: AP Du Ling, visoki uradnik stranke v Shenzhenu, pravi, da bo center "v srca mladine Hong Konga in Macaua posadila semena narodne identitete in domoljubnega duha". Peking hongkonško izobraževanje kritizira zaradi pomanjkanja domoljubja. Poleg tega meni, da je za veliko število študentskih protestnikov v protivladnem gibanju krivo prav liberalno izobraževanje. Od 8.981 protestnikov, aretiranih med junijem lani in majem letos, je bilo več kot 1.600 mladoletnih protestnikov, med njimi osem osnovnošolcev. V skladu z zakonom o nacionalni varnosti mora hongkonška vlada izvajati izobraževanja o nacionalni varnosti prek šol, družbenih skupin, medijev in interneta, zato da se bodo lokalni prebivalci bolj poistovetili s Kitajsko in bolj spoštovali zakone. icon-expand Du Ling: "Za veliko število študentskih protestnikov v protivladnem gibanju krivo prav liberalno izobraževanje." FOTO: AP Leung Chun-tung, mladinski predstavnik za Hong Kong in Macau, ki se je udeležil slovesnosti ob odprtju centra, je dejal, da je objekt nujno potreben. "Najstniška leta so čas oblikovanja vrednot, ki jih je treba voditi na pozitiven način. Trenutno mladina iz Hong Konga nujno potrebuje 'okno', da se seznani z ustavo države, zakonom o nacionalni varnosti in osnovnim zakonom," je dejal in dodal, da center hongkonške mladine ne bo le obogatil s "pravilnim teoretičnim vodenjem", pač pa jim omogočil tudi "doživljajsko izkušnjo" izjemnih gospodarskih dosežkov na celini. Hongkonški študentje se bodo udeleževali pouka v centru, med izleti pa obiskali kitajska podjetja, kot sta Huawei in Tencent v Shenzhenu. PREBERI ŠE 'Ne vem, kako so me uspeli najti' Zaradi pandemije začetek pouka še ni določen Zaradi pandemije še niso določili datuma začetka pouka, toda časopis Global Times, ki ga vodi politična stranka, je poročal, da je nekaj šol in mladinskih organizacij že izrazilo zanimanje za sodelovanje.