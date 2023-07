Na Kitajskem zaradi obilnih padavin evakuirali na deset tisoče ljudi

Ta konec tedna se je nevihta znesla nad Pekingom in okoliškim območjem, kitajske oblasti pa so posvarile pred možnostjo poplav, naraščanjem rek ter zemeljskimi plazovi.

Na ogroženih območjih kitajske prestolnice so evakuirali več kot 27.000 ljudi, še 20.000 pa so jih preselili iz delov glavnega mesta sosednje province Hebei, Shijiazhuanga, so poročali kitajski mediji.

Oblasti so zaradi močnega deževja za Peking in okoliške province na severu Kitajske, kjer živi več deset milijonov ljudi, izdale rdeče opozorilo. To je sicer prvič po letu 2011, da so izdali to najvišjo stopnjo opozorila, ki ostaja v veljavi vsaj do ponedeljka popoldne.

Opozorilo velja za 22-milijonski Peking in 14-milijonski Tianjin kot tudi dele provinc Hebei, Shanxi, Shandong in Henan.

V Pekingu so prebivalce danes pozvali, naj ostanejo doma. Mnoge priljubljene znamenitosti so bile začasno zaprte, vključno s Prepovedanim mestom in muzeji.