Na Kitajskem zaradi koronavirusa na otoku ujetih več kot 2000 turistov

Zaradi izbruha koronavirusa na Kitajskem in posledično zaprtja celotnega območja je na enem izmed turističnih otokov obtičalo več kot 2000 turistov. Za nenadno zaprtje države so se odločili v skladu z njihovo politiko ničelne tolerance do virusa, zaradi katere so tamkajšnje oblasti v preteklosti sprejele že več ekstremnih ukrepov.

Priljubljeno turistično mesto Beihai, ki je znano po svojih belih peščenih plažah in vulkanskih otočkih, je v preteklem tednu zabeležilo 500 okužb s koronavirusom – ali po kitajskih standardih: velikanski izbruh. Oblasti so se zato v nedeljo odločile, da bodo urbane dele mesta zaprle, a kaj, ko se tam nahajajo hoteli in turistične znamenitosti, s tem pa seveda tudi turisti. Ob zaprtju mesta so prebivalcem in obiskovalcem odredili množično testiranje, domačinom pa prepovedali, da zapustijo svoje domove. Dva uradnika so medtem tudi odpustili, saj po ocenah oblasti nista sprejela dovolj strogih ukrepov, poroča CNN.

icon-expand Otoček Weizhou je mlad vulkanski otok, ki je znan po svojih lepih plažah. FOTO: AP

Ukrepi so dosegli tudi otoček Weizhou, ki se nahaja več kot pol ure s čolnom stran od Benhaia. Tam so turistom že predhodno naročili, naj otok zapustijo, hotelom in drugim nastanitvenim obratom pa, naj jim povrnejo denar. Dva dni kasneje so na otoku zaprli vse gostinske in zabaviščne obrate, od barov, diskotek, kinotek, masažnih salonov, bazenov ipd., omejili pa tudi dostop do vseh razglednih točk na otoku. Na območju zaprtja je kljub predhodnim opozorilom oblasti ostalo ujetih približno 2000 turistov. Obravnavali jih bodo glede na stopnjo tveganja za obolelost s koronavirusom. Z otoka bodo lahko odšli le v primeru, da se niso nahajali na območjih s srednjim ali visokim tveganjem za obolelost ter niso bili v stiku z okuženim. Za odhod bo nujen tudi negativen test na okužbo s koronavirusom. Vsi ostali bodo na otoku zaradi nujne karantene ostali še dva tedna dlje.

Politika ničelne tolerance turizmu ne prizanaša Zaradi politike ničelne tolerance do koronavirusa kitajsko gospodarstvo v zadnjem četrtletju obeležuje močan padec, četrtletje je najslabše v obdobju dveh let. Zaradi omejitev je močno oškodovan ravno turistični sektor – predvsem zaradi dolgotrajne prepovedi potovanj, pa tudi vse pogostejših hitrih in nenadnih zaprtij destinacij ob pojavu virusa. Ministrstvo za kulturo in turizem je ob tem povedalo, da je bilo ob dnevu dela, ki ga Kitajska obeležuje 16. maja, v državi opravljenih le 160 milijonov potovanj, kar je za tretjino manj kot lani v istem času. S podobno karanteno se od 11. julija srečuje tudi posebno upravno območje Macau, kjer so od sredine junija zabeležili že več kot 1700 primerov okužbe s koronavirusom, kar velja za enega večjih izbruhov virusa.

icon-expand 'Igralniško' mesto Macao je pred epidemijo veljalo za azijski Las Vegas. FOTO: AP