Premestili prve potnike s križarke Diamond Princess

Izven celinske Kitajske so doslej v več kot 24 državah zabeležili približno 580 primerov okužbe, večino na Japonskem. Od tega so 218 primerov okužbe z virusom potrdili na ladji za križarjenje Diamond Princess, ki je zasidrana pred japonsko obalo.

Japonske oblasti so starejše potnike na ladji, pri katerih niso potrdili okužbe, sicer danes premestile iz karantene na ladji v ustrezne namestitve na kopnem. Vir v japonski vladi je potrdil, da so z ladje premestili 11 potnikov, starejših od 80 let. Do 19. februarja bodo v karanteni v novih namestitvah.

V Kambodži potnike s križarke pričakali s cvetjem in šali

V Kambodži, ki je ladji za križarjenje Westerdam dovolila pristanek, pa so danes začeli z izkrcavanjem potnikov. Kamboški premier Hun Sen je osebno pozdravil približno sto turistov. Te so po dveh tednih negotovosti, saj so jih številne azijske države prepovedale prihod, ob prihodu na kopno pričakali s cvetjem in tradicionalnimi kamboškimi šali.