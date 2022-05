Na Kitajskem že več mesecev pridržan evropski uslužbenec, EU ne ve, zakaj

"Kljub številnim zahtevam, ki smo jih namenili kitajskim oblastem, nas še niso obvestili niti o obtožbah, ki bremenijo aretiranega uslužbenca," je dejala tiskovna predstavnica EU Nabila Massrali, ki zagotavlja, da bodo še naprej poizvedovali ter od Kitajske zahtevali sklenitev ustreznega odgovora. Kot je dejala Massarali, je Unija zaskrbljena glede odnosa, ki ga je aretirani uslužbenec deležen v državi, poroča France 24.

Francoski časnik Le Monde je poročal, da gre za uslužbenca IT-oddelka ter ga identificirali kot An Dong. Aretiran naj bi bil zaradi suma "zbiranja dokumentov in povzročanja težav". Gre za nekonkretno obtožbo, ki jo pogosto uporabljajo za zatiranje nasprotujočega mnenja. Takšno dejanje se lahko kaznuje z zaporno kaznijo do petih let. Kitajski državljan naj bi bil pridržan v jugozahodni provinci Sečuan.