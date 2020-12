Na kocki milijoni in okrevanje: bo 25 članic EU zaobšlo uporni Poljsko in Madžarsko?

Tako pravijo viri pri Evropski komisiji. Kot poroča Financial Times , je visoki uradnik še dejal, da želijo države na ta način državi prisiliti, da popustita pri vetu, ki blokira 1850 milijard evrov težak sveženj, ki vključuje 1100 milijard evrov za prihodnji večletni proračun EU in dodatnih 750 milijard evrov za instrument za okrevanje.

Bruselj razmišlja o načinih, kako bi lahko nadaljeval z ustanovitvijo sklada EU za oživitev gospodarstva po pandemiji covida-19 - in to brez sodelovanja Madžarske in Poljske, ki ne želita pristati na idejo, da je izplačilo evropskega denarja pogojevano s spoštovanjem vladavine prava.

Alternative in sporočila

Politico, ki ocenjuje, da gre koncept vladavine prava obema državama tako zelo v nos, ker želita njuni vladi izkoristiti izredne razmere na področju javnega zdravja, da bi lahko še naprej nekaznovano spodkopavali evropske demokratične vrednote, vidi vsaj tri možne scenarije obvoda okoli samovolje Viktorja Orbana in njegovega poljskega kolega.

Nekdanji belgijski premier Guy Verhofstadt, vodilni liberalec v Evropskem parlamentu, je predlagal ustanovitev sklada za oživitev gospodarstva v obliki "okrepljenega sodelovanja med skupino zainteresiranih držav" - kar je v skladu z Lizbonsko pogodbo EU.

Nizozemski premierMark Ruttepaje na glas razmišljal celo možnosti ponovne vzpostavitve EU brez Madžarske in Poljske ali o izvajanju celotnega svežnja ukrepov za oživitev zunaj obstoječih pogodb s sporazumom med 25 drugimi vladami.

Izkušeni evropski pravniki sicer pravijo, da je vsaka od teh poti polna pravnih težav. Pogodba namreč določa, da vsako okrepljeno sodelovanje "ne sme spodkopati notranjega trga ali gospodarske, socialne in teritorialne kohezije" ter da mora "spoštovati pristojnosti, pravice in obveznosti tistih držav članic, ki v njem ne sodelujejo."

Predvsem pa je še naprej potrebno soglasje 27 držav članic, ko gre za prevzem skupnega zadolževanja za sanacijski sklad.

Možno je sicer ustvariti samostojen namenski instrument z vplačanimi nacionalnimi garancijami za izposojo denarja, kot so to storile države evroobmočja, ko so ustanovile Evropski mehanizem za stabilnost, reševalni sklad evroobmočja za članice, ki izgubijo dostop do finančnih trgov. Toda to bi naložilo dodatne obveznosti nacionalnim bilancam držav članic in s tem izničilo namen vzvoda.

Kljub preprekam na obzorju pa analitiki menijo, da bi 25 preostalih držav vendarle moralo začeti s postopkom ustanavljanja sklada brez Madžarske in Poljske in jima s tem poslati jasno sporočilo.

Čeprav gre za skrajno možnost, zanjo obstaja precedens. Leta 2011, ko je preživetje enotne evropske valute viselo na nitki, je britanski premier David Cameron vseeno izrekel veto.

Ogorčeni nad njegovo taktiko kazanja mišic so partnerji iz EU obšli Britanijo in fiskalni dogovor sprejeli kot medvladno pogodbo nekaj tednov kasneje. Samo Češka se je postavila na stran Združenega kraljestva, ostali so se podpisali pod sporazum, Evropska komisija pa je bila izvršiteljica. Analitiki menijo, da so takšni obvodi lahko pogosto dobra taktika izvajanja političnega pritiska na preračunljive partnerje.