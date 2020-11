Na kocki poleg 1824 milijard evrov tudi prihodnost Evropske unije

Predsednik vlade Janez Janša piše v Bruselj in Slovenijo postavlja ob bok Madžarski in Poljski, doma pa novih 43 smrti zaradi covida-19 in 2000 novih okužb. In kakšni so odzivi? "Izdaja nacionalnih interesov, hlapčevstvo Orbanu, volitve leta 2014 niso bile ukradene, pač pa legalne in legitimne."

Madžarska in Poljska blokirata sprejetje večletnega proračuna in sklada za okrevanje po pandemiji, ki sta skupaj težka več kot 1800 milijard evrov. Razlog je pogojevanje izplačil s spoštovanjem vladavine prava. Janša v pismu evropskim voditeljem med drugim zapiše, da ima Slovenija razloge za previdnost, ko se v Bruslju uporablja pojem vladavine prava. Na to, da smo bili leta 2014 pri nas priča "ukradenim volitvam", pa iz evropskih institucij reakcij ni bilo. Na Janševo pismo so se ostro odzvale celo vse tri partnerice v koaliciji, iz opozicije pa so prišle še močnejše besede: to je hlapčevstvo Orbanu, celo izdaja slovenskih nacionalnih interesov. Oglasil se je tudi predsednik republike Borut Pahor, ki pravi: volitve leta 2014 so bile legalne in legitimne.

In zdaj širši kontekst zgodbe. Novinar oddaje Svet na Kanalu A Miha Orešnik se je o tem pogovarjal s profesorjem mednarodnih financ Mojmirjem Mrakom, ki pravi, da julija stvar očitno ni bila rešena ter da je bilo jasno, da se bomo k temu vprašanju vrnili, a je upal, da ne na takšen način. Zdaj je Evropa na izjemno pomembni točki, od tega dogovora bo v prihodnosti odvisno marsikaj, pravi. Ta dogovor namreč ne bi pomenil samo tega, da je Evropa solidarna, ampak zlasti to, da je svoje (največje) probleme sposobna reševati. Vemo namreč, da pri zadnjih velikih krizah ni znala odreagirati enotno in učinkovito. Izkazalo se je tudi, da odločitev, da se evropski proračun in sveženj za okrevanje sprejemata skupaj, ni bila prava, saj sta zdaj oba ogrožena zaradi morebitne blokade.

Vprašali smo ga tudi, zakaj so nekatere države tako vztrajne pri ponavljanju spoštovanja vladavine prava. "Vladavina prava ni nekaj novega–to je stvar, ki je bila uvedena z lizbonsko pogodbo, in ta sredstva, ki jih bomo dobivali iz tega proračunskega svežnja, bodo vezana na izpolnjevanje nekaterih pogojev," razlaga Mrak ter dodaja, da s tem ne misli političnih pogojev, pač pa povsem ekonomske. "Menim, da je to prav–denar preprosto ne more iti, ne da bi bil vezan na točno določene strukturne reforme. Kajti sicer rezultat očitno ne bo takšen, ki bi koristil na dolgi rok, in potem lahko pozabimo na vse, kar se tiče zelenega evropskega programa in tako naprej. Evropa ima danes–tudi v Evropski uniji–izjemno možnost, da naredi nek kvalitativen preskok na področju javnih financ na nivoju Evropske unije," razlaga profesor z ljubljanske ekonomske fakultete.

Ta proračun je namreč drugačen od tistih, pripravljenih doslej, poudarja Mrak, in je tudi dober. A če bi se vse skupaj podrlo, bi bil udarec za EU kot celoto še toliko hujši. Upa tudi, da se tega zavedamo v Sloveniji, ki bo prihodnje leto ponovno predsedovala Evropski uniji. Je pa dobra okoliščina, da ji trenutno predseduje Nemčija, ki ima ugled, moč in težo, da to resnično veliko težavo razreši. Na najvišjem nivoju voditeljev tako začenjajo že jutri.