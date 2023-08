Na Korčuli opazili kite glavače

Blizu dalmatinskega otoka Korčula v srednjem Jadranu so opazili kite glavače, ki lahko zrastejo do 18 metrov, je sporočil Inštitut Plavi svijet. Bilo naj bi jih najmanj pet, ker obstaja nevarnost, da bi nasedli, pa so v inštitutu ljudi pozvali, naj jih obvestijo, če jih opazijo.

Kiti glavači običajno živijo v globini več kot tisoč metrov, zato jim v Jadranskem morju grozi, da bodo nasedli in poginili, so opozorili pri inštitutu in ljudi pozvali, naj jih obvestijo, ko jih opazijo, da bi jih lahko rešili, poroča hrvaški portal Index. V sporočilu za javnost so poudarili, da jih je v Jadranu mogoče opaziti le redko, glede na to, da jih je malo in da prebivajo globoko v morju. Da so na jugu Jadranskega morja in blizu Otrantskih vrat, vedo, ker jih redno zaznavajo z napravami za snemanje zvoka.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V večini primerov pa se njihovi obiski v srednjem in severnem Jadranu končajo s tem, da nasedejo in poginejo, v glavnem na italijanski strani Jadranskega morja. Da bi jih lahko rešili, jih je zato treba spremljati, da bi poznali smer njihovega gibanja. Izpostavili so, da so zahvaljujoč spremljanju njihovega gibanja na Hrvaškem na podlagi obvestil ljudi in objav v medijih septembra 2014 kolege v Italiji opozorili na skupino kitov glavačev. Nato so Italijani s pravočasno akcijo v svojih vodah uspeli štiri od sedmih kitov vrniti v morje. Poudarili so še, da je bila to prva uspešna akcija vračanja teh kitov v morje v Sredozemlju.

icon-expand Kit glavač FOTO: Shutterstock