Na Kornatih trčili jadrnica in motorni čoln s slovenskimi potniki

Prijetno jadranje na Kornatih se je za skupino Slovencev spremenilo v nočno moro. Pet Slovencev na jadrnici je namreč trčilo v motorni čoln, ki je plul v njihovi bližini in na katerem so prav tako bili slovenski državljani. Na jadrnici sta bila dva odrasla in dva otroka, ki so jo odnesli brez poškodb, hujše poškodbe pa je utrpel vodja jadrnice, ki so ga evakuirali in prepeljali v marino Dalmacija, od tam naprej pa na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Zadar, poroča Index.hr.

V tej pomorski nesreči je jadrnica utrpela večjo materialno škodo v krmnem delu, z zlomljenim jamborom in poškodbo trupa pod morsko gladino, medtem ko na drugem čolnu, motorni jahti, ni bilo večjih poškodb. Onesnaženja morja in morskega okolja na kraju nesreče ni bilo.

Državno središče za usklajevanje iskanja in reševanja na morju Reka (MRCC Rijeka) je včeraj, 11. septembra, ob 11.55, prejelo prijavo enega od udeležencev pomorske nesreče, da je prišlo do trčenja jadrnice med plovbo v bližini otočka Balabra Mala, o čemer so bili obveščene tudi pristojne službe ministrstva za morje, promet in infrastrukturo ter Postaja pomorske in letališke policije Zadar (PPAP Zadar).

Komunikacijo z udeleženci pomorske nesreče in PPAP Zadar so takoj po prejemu prijave prevzeli uradniki Luške kapetanije Zadar, v koordinaciji z MRCC Rijeka pa je bila na mesto nesreče poslana policijska ladja Donat.

Pristojni LK Zadar so na kraju pomorske nesreče opravili preiskavo, s katero je bilo ugotovljeno, da je do trčenja dveh plovil prišlo okoli poldneva na položaju približno tri in pol navtične milje južno od prehoda Mali Ždrelac v bližini otočka Balabra Mala.