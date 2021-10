Na Kosovu izbruhnili spopadi, več deset ranjenih

Direktor srbskega biroja za Kosovo in Methoijo Petar Petković pa je na novinarski konferenci povedal, da je "v spopadih poškodovanih na desetine ljudi" . "Iz strelnega orožja je težko ranjen 36-letni Srećko Sofronijević, ki se nahaja v bolnišnici, kjer se borijo za njegovo življenje." Petković je povedal, da je za divjanje in spopade odgovoren kosovski premier Albin Kurti . Po njegovih besedah gre za že sedmi vdor pripadnikov specialne enote Rosu na severu Kosova.

Lokalni Srbi so v odgovor na postopek kosovskih oblasti s tovornjaki blokirali nekatere mestne ulice in križišča. Poškodovali naj bi več avtomobilov. Policija je uporabila solzivec in šok granate, da bi jih razgnala.

Petković je na konferenci dejal, da fotografije zaplenjenih sokov in čokolad zastavljajo vprašanje, ali so zato pripadniki Rosu morali priti z oklepniki in polno oborožitvijo na sever Kosova. Do spopadov je po njegovih besedah prišlo tudi v Zvečanu ter kraju Malo Rudare, kjer naj bi pripadniki Rosu uporabili prave naboje, a so se zaradi odpora domačinov morali umakniti.

Kosovska policija je zjutraj sporočila, da je v zgodnjih urah začela operacijo, katere cilj je preprečevanje kaznivih dejanj, predvsem v okviru boja proti tihotapljenju blaga. Operacija poteka na območju Prištine, Peći ter v severnem in južnem delu Mitrovice. Dodali so, da so zasegli več kosov blaga, ki služi kot dokazni material.

Srbska premierka Ana Brnabić je mednarodno skupnost pozvala k ukrepanju. "Mednarodno skupnost, zvezo Nato in Kfor pozivam, naj hitro ukrepajo in zaustavijo Albina Kurtija. Razmere so več kot dramatične in to je zadnji trenutek, v katerem je jasen odziv za zaustavitev nore politike Prištine neizogiben," je povedala.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je medtem odpravil na srečanje s predstavniki Srbov na Kosovu, poroča RTS.