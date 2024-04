Na Kosovu obvezen predmet v šolah tudi joga

Joga je tudi pri nas postala ena izmed najbolj priljubljenih rekreativnih dejavnosti. In kaj pravite, da bi jo kot obvezen predmet uvedli šolah? Nekatere šole na Kosovu so jogo že pred dvema letoma dodale v svoj učni načrt. Ura te vadbe otrokom ne pomaga samo pri obvladovanju stresa pred pisanjem kontrolnih nalog. Kot zatrjujejo učitelji in starši, so otroci bolj zbrani in pozorni pri pouku. Pa tudi učenci pravijo, da se bolje in lažje učijo.