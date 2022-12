Na Kosovu pri ohranjanju miru pomaga tudi 91 slovenskih vojakov

Konflikt na Kosovu ni novost, kaže na frustracije obeh strani in iskanje mednarodne pozornosti, meni nekdanji posebni odposlanec EU na Kosovu Samuel Žbogar. Velik del odgovornosti nosi mednarodna skupnost, ki mora zdaj poskrbeti za nadaljevanje dialoga, je še prepričan. Na Kosovu trenutno deluje tudi 91 pripadnikov Slovenske vojske, ki kljub napetostim opravljajo svoje naloge in niso v večji nevarnosti, zagotavljajo v Slovenski vojski.

Avtomobilske tablice so morda res povod, vzroki za nov konflikt pa so dolgoletne frustracije obeh strani, je prepričan nekdanji posebni odposlanec Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar. "Kosovo se že, zdaj bo kmalu že 15 let od razglasitve neodvisnosti, ukvarja s severom Kosova," je povedal. Na drugi strani pa stoji Srbija, ki se v pogajanjih z Unijo ne premakne nikamor. "Ne verjamem, da bo prišlo do resničnega konflikta, to je bolj ustvarjanje pozornosti," meni Žbogar. Kot je dodal, pa je razvoj dogodkov močno odvisen od mednarodne skupnosti. Na območju deluje tudi 91 pripadnikov Slovenske vojske, ki pomagajo ohranjati mir na Kosovu. "Naše ključne naloge so izvajanje patruljiranja na območju delovanja, povezovanje s civilnimi in varnostnimi strukturami na Kosovu, poveljstvo misije in pa seveda izvajanje nacionalnega podpornega elementa," je povedala predstavnica Slovenske vojske Nina Raduha.

icon-expand FOTO: POP TV icon-chevron-left icon-chevron-right

Prav prisotnost poveljstva mednarodnih sil Kfor je ključnega pomena za ohranjanje miru na Kosovu, je prepričan Žbogar, kljub temu pa je nekdanji posebni odposlanec znova omenil nujnost dialoga mednarodne skupnosti. "Bicikel moraš stalno voziti, ko se ustaviš, padeš. Mislim, da smo mi zdaj padli tukaj, na Kosovu." Žbogar v luči spora sicer pričakuje, da bosta obe strani v kratkem povabljeni v Bruselj. Slovenski vojaki medtem nadaljujejo z izvajanjem svojih nalog. Nekaj težav imajo le s premikanjem. "Vendar so s svojo usposobljenostjo, izurjenostjo in profesionalnostjo pripadniki kontingenta usposobljeni za delovanje v najtežjih razmerah, zato še naprej varno izpolnjujejo svoje naloge," je povedala Raduhova.

Konflikt na Kosovu se sicer dogaja le nekaj dni po vrhu Evropske unije v Albaniji. Srečanje voditeljev EU so vsi ocenjevali kot zgodovinsko, danes pa je jasno, še meni Žbogar, da mora Evropska unija od besed preiti k dejanjem. Fajon: Ponudila sem posebno pomoč O konfliktu so se danes pogovarjali tudi na zasedanju ministrov za zunanje zadeve članic EU. Na njem je slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon ponudila konkretno pomoč Slovenije pri iskanju dolgotrajne rešitve za umiritev spora med Kosovom in Srbijo. Dejala je, da ima EU na mizi predlog za iskanje celovitega sporazuma med Beogradom in Prištino. "To je tisto, kar se mi zdi ključno, da bi normalizirali in umirili razmere med državama," je povedala.

icon-expand Strani je pozvala, da se vzdržita kakršnegakoli nadaljnjega nasilja, razmere na severu Kosova pa je označila za zelo skrb vzbujajoče. FOTO: AP