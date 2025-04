Na Kosovu pridržali domnevne sodelavce srbskih obveščevalcev

Kosovski varnostni organi so v povezani akciji, ki so jo izvedli v soboto in nedeljo v Đakovici in Prizrenu, pridržali skupno 16 oseb, je v nedeljo na družbenem omrežju Facebook sporočil kosovski notranji minister Xhelal Svecla.

Beograjske oblasti so nato v nedeljo sporočile, da v pridržanju ostaja šest ljudi, ostali pa da so se vrnili v Srbijo, piše kosovski portal Kossev.

Pridržani so bili po besedah ministra Svecle razporejeni v štiri vozila s kragujevškimi registrskimi oznakami, po prvih podatkih pa obstaja sum, da je bil njihov namen zbiranje informacij. Kot je še pojasnil, so za štiri osebe ugotovili, da so aktivni uslužbenci srbskih varnostnih služb.

Obenem kosovske oblasti trdijo, da so našli dokaze o povezavah s srbskimi vojaškoobveščevalnimi strukturami in pripadniki skupine, ki je izvedla napad v kraju Banjska.

Napad na kosovsko policijo v Banjski na severu Kosova se je zgodil 24. septembra 2023. Spopadi med policijo in približno 30 oboroženimi napadalci so potekali ves dan, v njih pa so bili ubiti kosovski policist in trije napadalci.

Aleksandar Vučić je v nedeljo po poročanju portala Kosovo Online v odzivu na akcijo izjavil, da se teror nad Srbi nadaljuje, osebe, ki so jih pridržali, pa da so šle na obisk v samostane v okolici Prizrena.

Dialog med Beogradom in Prištino je v zadnjem letu skoraj popolnoma zastal, razmere na severu Kosova, kjer živi večinsko srbsko prebivalstvo, pa so se večkrat zaostrile. Kosovske oblasti so v minulih mesecih zaprle več institucij, ki so delovale v vzporednem srbskem upravnem sistemu, pred tem pa so ukinile tudi srbski dinar.