Na Kosovu vojni veterani poskušali vdreti v parlament

Veterani so se dopoldne pričeli zbirati pred parlamentom ter mahali z zastavami nekdanje OVK, ki je vodila vstajo proti srbski oblasti med letoma 1998 in 1999. Policija je solzivec uporabila, ko so poskušali udreti v stavbo.

Po poročanju časnika Danas naj bi bili poškodovani trije ljudje, od tega dva policista in en civilist. Kosovska policija uporabo solzivca zanika.

Poslanci naj bi razpravljali o zakonu o dvigu minimalne plače v javnem sektorju, ki pa ne predvideva dviga nadomestila za vojne veterane. Veterani menijo, da jim oblasti s tem ne dodeljujejo privilegijev in ne izkazujejo spoštovanja, ki bi si ga, zaradi svoje vloge pri doseganju kosovske državnosti, zaslužili.

Mednarodni denarni sklad in druge institucije so opozorile, da si finančno šibko Kosovo, ki ga izčrpavata revščina in korupcija, ne more privoščiti večjega nadomestila za približno 50.000 vojnih veteranov.