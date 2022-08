Na Kosovu zaradi suma vohunjenja prijeli rusko novinarko Aslamovo

Aslamova, ki dela za ruski tabloid Komsomolska pravda, je po poročanju časnika povedala, da so jo izpustili in da je sedaj v srbskem mestu Raška. Obtožb kosovskih oblasti na njen račun ne novinarka ne časnik nista komentirala.

Rusko novinarko Darijo Aslamovo so aretirali na meji zaradi suma, da bi bila lahko vohunka, je v soboto povedal kosovski minister za notranje zadeve Xhelal Svecla in dodal, da varnostne službe sedaj preverjajo njene namene. "Mnoge države so dokazale, da je sodelovala pri vohunjenju za rusko obveščevalno službo in da se je pretvarjala, da je novinarka," je še dejal. Reuters ministrovih obtožb ni mogel preveriti.

Rusija je glavna zaveznica Srbije in tako kot Beograd nasprotuje neodvisnosti Kosova. Kosovo se je pridružilo Evropski uniji in ZDA pri obsodbi ruske invazije na Ukrajino in je proti Moskvi uvedlo sankcije.

Aslamova je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass še povedala, da so jo kosovske oblasti v soboto zvečer izpustile, nato pa je sama prišla do srbsko-kosovske meje. Po navedbah njenega časnika je imela Aslamova nalogo, da na Kosovu pripravi posebno poročilo o nedavnih napetostih med Srbijo in Kosovom. Te so minuli teden izbruhnile zaradi odločitve oblasti v Prištini, da uvede nova pravila na meji, ki predvidevajo prepoved vstopa s srbsko osebno izkaznico in obvezo zamenjave srbskih registrskih tablic za kosovske Srbe. To odločitev so v Prištini sicer za zdaj odložili.

Rusko veleposlaništvo v Beogradu pa je v odzivu sporočilo, da aretacija ruske novinarke Darije Aslamove predstavlja še eno v vrsti provokacij nepriznane države Kosovo, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. "Neutemeljeno pridržanje Darije Aslamove predstavlja še eno provokacijo začasnih institucij na Kosovu, pri čemer Priština popolnoma ignorira temeljna demokratična načela, vključno s svobodo medijev," so zapisali.

Pri tem so pozvali Združene narode, njihovo misijo na Kosovu (Unmik) kot tudi misiji Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) ter EU, naj nemudoma podajo oceno tega dogodka, še navaja Tanjug, sklicujoč se na poročanje ruskega Sputnika.