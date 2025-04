Grozljivi posnetki z Madžarske: iz zemlje prodirajo kri, tekočine in plini

Marca so na Madžarskem potrdili prvi izbruh slinavke in parkljevke po več kot 50 letih. Na severozahodu države so zaradi pojava bolezni usmrtili več tisoč glav goveda. Njihove kadavre so zakopali blizu kraja Csemeztanya. Prebivalci, ki živijo v bližini, poročajo o neznosnem smradu. Posnetki z droni pa kažejo grozljive prizore s kraja: iz zemlje prodirajo kri in druge tekočine ter plini, ki so posledica razpadanja živalskih ostankov.

Zaradi pojava slinavke in parkljevke so na prizadetem območju na severozahodu Madžarske, blizu meje s Slovaško in Avstrijo, usmrtili okoli 3500 glav goveda. Okuženih živali se namreč ne zdravi, pač pa je treba vse parkljarje v okuženem obratu usmrtiti. Kadavre usmrčenih živali so zakopali med zaselkoma Csemeztanyja in Irenpuszta v okrožju Gyr-Moson-Sopron na severu Madžarske. V zadnjih dneh so na družbenih omrežjih začeli krožiti grozljivi posnetki s kraja, na katerem so zakopali govedo. Posnetke so posneli lokalni prebivalci z droni. Na njih je videti krvavo zemljo, izpod površja pa prodirajo mehurčki plinov in tekočin, ki so po besedah strokovnjakov posledica razkroja kadavrov, poroča Euronews.

Na širšem območju se širi neznosen smrat. Lokalne prebivalci, ki živijo v bližini "pokopališča" usmrčenih živali, pa skrbi potencialni vpliv razpadajočih kadavrov na podtalnico in posledično njihovo oskrbo z vodo. "Prestrašeni smo, otroci so prestrašeni. Ves denar smo dali v to hišo, to je hiša mojih staršev. Želeli smo priti iz mesta sem, kjer je mir in tišina. Vendar nam bodo povsem onemogočili, da ostanemo tukaj," je za Euronews dejal Laszlo Nyul, ki živi v Csemeztanyji, le nekaj sto metrov stran od kraja pokopa. Od madžarskega ministra za kmetijstvo pričakuje, da bo lokalnim prebivalcem zagotovil pomoč, če bodo zaradi pokopanega goveda utrpeli škodo. V Hegyeshalomu, mestu, ki leži nedaleč od mesta pokopanih živali, je zaradi posnetkov v nedeljo potekal izredni sestanek v uradu župana. Ta je oblasti prosil za pomoč in izrazil upanje, da je trenutno stanje le začasno. "Mislim, da delo tukaj še ni končano. Med delovnim procesom je nastal videoposnetek, ki kaže, da pokop ni v celoti dokončan," je za Euronews dejal župan Laszlo Szke. Na območje se je odpravila tudi ekipa Euronewsa, a so jih tam pričakali varnostniki, ki zdaj varujejo kraj in nikogar ne puščajo blizu. Madžarsko kmetijsko ministrstvo skuša javnost pomiriti. Glavni nacionalni veterinarski kirurg, Szabolcs Pasztor, je dejal, da se vse odvija v skladu s predpisi in da je to, kar je videti na posnetkih, naravni del razkroja, ker je na kraju pokopano veliko število usmrčenih živali.

Dodatni zaščitni ukrepi zaradi slinavke in parkljevke na Slovaškem in Madžarskem

Zaradi resnosti položaja v EU po nedavnih izbruhih slinavke in parkljevke na Madžarskem in Slovaškem je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sprejela dodatne ukrepe za zaščito pred vnosom bolezni v Slovenijo. Začasno je poleg živih živali med drugim prepovedan tudi vnos svežega mesa in mleka dovzetnih živali iz obeh držav.

Začasna prepoved vnosa pošiljk dovzetnih živih živali s Slovaške velja od 21. marca, z Madžarske pa od 26. marca. Zdaj je uprava razširila seznam blaga in proizvodov, ki se ne smejo vnašati v Slovenijo. Začasno je tako prepovedan tudi vnos svežega mesa in drobovine, surovega mleka in kolostruma ter zarodnega materiala, pridobljenega po 28. februarju, ki izvirajo od živali, dovzetnih za slinavko in parkljevko. Vnos proizvodov živalskega izvora je dovoljen le, če so obdelani z enim od predpisanih postopkov za zmanjševanje tveganja. Prav tako je prepovedan vnos neizkoženih trupov divjadi in uplenjene divjadi dovzetnih vrst ter vnos živalskih stranskih proizvodov, kot so kože, volna, ščetine, sirotka, gnoj in gnojevka ter lovske trofeje, ki izvirajo od živali, dovzetnih za slinavko in parkljevko.