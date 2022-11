Na kraju nesreče je bil med prvimi: 'Želel sem rešiti pilota, a sem padel v nezavest'

Eden izmed prvih na kraju letalske nesreče, v kateri je v tanzanijskem Viktorijinem jezeru umrlo 19 ljudi, je bil tudi lokalni ribič Majaliwa Jackson. Opisal je, kako je iz kabine skušal rešiti ujetega pilota, a ga je takrat zadela vrv, zaradi česar je padel v nezavest. "Naslednja stvar, ki se je spomnim, je to, da sem se zbudil v bolnišnici," je povedal.

Majaliwa Jackson je povedal, kako je z grozo opazoval, kako se potniško letalo približuje iz napačne smeri, preden je naglo padlo v jezero. S tremi kolegi ribiči je takrat hitro pohitel na kraj nesreče in najprej pomagal odpreti zadnja vrata – razbil jih je z veslom. Ribiči so tako rešili potnike, ki so sedeli v zadnjem delu letala. Po tej prvi uspešni rešilni akciji pa se je Jackson potopil in odplaval do pilotske kabine. Tam je z enim izmed pilotov z znaki komuniciral skozi okno pilotske kabine. "Naročil mi je, naj razbijem okensko mrežo. Izstopil sem iz vode in vprašal letališko varnostno službo, ki je takrat ravno prišla na kraj dogodka, če ima kakšno orodje, s katerim bi lahko razbili zaslon," je za BBC povedal ribič. Osebje varnostne službe je Jacksonu res podalo sekiro, vendar je Jacksona, preden bi lahko razbil okno, ustavil moški, ki je bil preko zvočne povezave v stiku z drugim pilotom v kabini. Moški mu je dejal, da ni treba, da razbija, saj v kabini ni zalivanja vode.

icon-expand Letalska nesreča družbe Precision Air v Tanzaniji FOTO: AP

Zato se je ribič potopil nazaj pod vodo, ker je pilotu želel "pomahati v slovo". "A takrat mi je pilot pokazal na zasilna vrata kabine," je povedal Jackson, ki meni, da mu je pilot s tem želel sporočiti, naj ga vseeno reši skozi vrata. "Zato sem splaval nazaj, vzel vrv, jo privezal na vrata in jo skušal potegniti z drugimi čolni. A vrv se je takrat pretrgala, me udarila v obraz in me spravila v nezavest. Naslednja stvar, ki se je spominjam, je to, da sem se zbudil v bolnišnici," je dogodke opisal Jackson. V nesreči sta poleg 17 potnikov umrla tudi oba pilota. Nesrečo je preživelo 24 od skupno 43 ljudi, ki so bili na krovu.