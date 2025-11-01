Na Kreti najprej odjeknila eksplozija, nato v streljanju umrla dva

Po poročanju državne televizije ERT , sta poškodovana tudi dva moška, ki ju varuje policijska straža. Policija preiskuje njuno sodelovanje v oboroženem incidentu.

V streljanju sta umrli najmanj dve osebi - 39-letni moški in 56-letna ženska, ki prihajata iz različnih družin. Napadalci so sicer streljali na več hiš v vasi Vorizia, približno 50 kilometrov jugozahodno od kretske prestolnice Heraklion. Ranjenih je bilo še najmanj deset ljudi, med katerimi naj bi bile tudi osebe, ki niso vpletene v spor med družinama.

Po poročanju tujih medijev so oborožene policijske enote zavarovale območje, da so reševalci lahko pomagali ranjenim.

V vasi so tudi sile EKAM (Posebne protiteroristične enote), ki preiskujejo hiše od vrat do vrat, saj obstajajo informacije, da se v Voriziji še vedno skrivata vsaj dve osebi, vpleteni v incident.

Po poročanju grških medijev se je vse začelo že v petek, ko je bilo v hišo v gradnji, ki pripada eni od družin, nameščeno eksplozivno sredstvo. Po navedbah policijskih virov so člani družine, ki je lastnica hiše, za incident okrivili drugo družino, s katero so imeli že prej konflikte.

Člani druge družine naj bi nato zjutraj odšli v vas s kalašnikovkami in puškami ter začeli streljati na hiše druge družine. Oboroženi člani obeh družin so se srečali na osrednji točki vasi, nato pa naj bi sledilo streljanje. Po podatkih je bilo izstreljenih več kot 2000 nabojev.

Na Kreti je razširjeno nezakonito posedovanje orožja, še vedno pa se pojavlja tudi družinsko maščevanje, ki je bilo pogosto zlasti do sredine minulega stoletja.