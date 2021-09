Na Kreti tudi Slovenci: Majale so se luči, v kozarcih se je tresla voda

V času potresa na Kreti, v katerem je po zadnjih informacijah umrla ena oseba, so se na tem grškem otoku nahajali tudi številni Slovenci. Medtem ko nekateri poročajo, da so zaradi tresenja tal ljudje zbežali na ulice, preventivno pa so za nekaj ur zaprli tudi muzeje in javne institucije, pa drugi opisujejo, da potres ni bil tako hud ter da je "celotno vzdušje na plaži Platanias blizu Chanije zelo počitniško in sproščeno".

Kreto je danes zjutraj stresel potres z magnitudo 6, temu najmočnejšemu sunku pa so nato sledili še številni popotresni sunki. Kot poroča Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC), je Kreto v zadnjih sedmih urah streslo že 23 potresnih sunkov. Čeprav se je poletje že prevesilo v jesen, pa so se v času potresa na Kreti vseeno nahajali tudi številni Slovenci. "Z ženo sva zajtrkovala na ulici, ko so se stresla tla, kot da bi se mimo zapeljal tovornjak. Šele ob ropotu premikanja stavb je bilo jasno, da gre za potres," opisuje Slovenec Matej Žontar, ki je bil v času potresa v glavnem mestu Heraklionu. Ob tem so ljudje zbežali na prosto ter začeli telefonirati svojim najbližjim. Kot pravi Žontar, so zaradi potresa za dve uri preventivno zaprli tudi muzeje in javne institucije. "V arheološkem muzeju v Heraklionu so nato obiskovalce spuščali le v spodnje prostore, zgornje so zaprli," dodaja.

icon-expand V času potresa so bili na Kreti tudi Slovenci. FOTO: AP

Nekateri drugi Slovenci poročajo, da sunek ni bil tako hud. "Nismo se ustrašili. Ostali smo v stanovanju, sicer blizu terase, kamor bi se umaknili v primeru močnejših sunkov," pravi Petja Stipanović. "Na splošno je celotno vzdušje na plaži Platanias blizu Chanije zelo počitniško in sproščeno," dodaja. Da se je življenje po potresu nadaljevalo brez večjega pretresa, pravi tudi Slovenec Tine Šteger, ki se je bil v času potresa v mestu Chania. "Majale so se luči, v kozarcih se je tresla voda. Vse skupaj je trajalo kakšnih 15 sekund," opisuje dogodek. Kasnejšega tresenja tal niso čutili, saj so bili v avtu. Da potresa ni čutila, pa pravi tudi Maja Tomšič: "Bila sva ravno na glavni cesti in ga verjetno zato nisva čutila."

Kot poroča The Independent so iz nekaterih hotelov na Kreti evakuirali dopustnike. Med njimi je bila tudi Britanka Sarah Williams-Long, ki je s partnerjem in triletnim sinom bivala v letovišču Creta Maris. "Bilo je grozljivo. Sprva se je slišalo samo rahlo ropotanje, kot da bi čakali na vlak na podzemni železnici, vendar pa se je nato začela tresti cela stavba," pripoveduje. Britanka pravi, da so se vsi nagonsko skrili pod mize, nato pa so jih uslužbenci prosili, da zapustijo stavbo. "Nekateri ljudje so bili vidno pretreseni, eden od kuharjev se je celo zgrudil," je dejala. Kot poročajo lokalne oblasti je v potresu sicer umrl moški, na katerega se je zrušila kupola cerkve v mestu Arkalochori. Še devet oseb je ranjenih. Potres so zaznali tudi seizmologi v Ljubljani.