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Na Krimu do septembra prepovedali otroške poletne tabore

Moskva, 23. 06. 2026 10.51 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Krim

Ruske oblasti na zasedenem ukrajinskem polotoku Krim so zaradi varnosti do 1. septembra prepovedale poletne tabore za otroke na tej priljubljeni turistični destinaciji v Črnem morju. Odločitev sledi vse silovitejšim ukrajinskim napadom na polotok med prizadevanji Kijeva, da bi ga odrezali od celinske Rusije.

Krim
Krim
FOTO: Shutterstock

Vodja ruskih okupacijskih oblasti na Krimu Sergej Aksjonov je v ponedeljek na Telegramu sporočil, da bodo do septembra odpovedali vse otroške poletne tabore. "Ta ukrep je potreben za ohranjanje javne varnosti," je pojasnil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa in pozval k razumevanju.

Gre za zadnjega v vrsti ukrepov, ki so jih ruske okupacijske oblasti na Krimu v minulih dneh sprejele po večtedenskih okrepljenih ukrajinskih napadih z droni na zasedeni polotok in njegove glavne prometne povezave s celinsko Rusijo.

V nedeljo so najmanj do srede prepovedale tudi prodajo goriva civilistom. Aksjonov je sporočil, da bodo "gorivo prodajali samo vladnim agencijam, ki zagotavljajo delovanje in varnost Republike Krim", poroča britanski Guardian.

Lokalne oblasti so ob tem sporočile, da na delih polotoka ponoči ne bo delovala javna razsvetljava, odpovedali so tudi vse javne dogodke.

Kijev je sicer napade osredotočil zlasti na avtocesto Nova Rusija (Novorosija), glavno oskrbovalno pot, ki poteka skozi ukrajinska ozemlja pod rusko zasedbo in prek obale Azovskega morja povezuje Rostov na Donu v Rusiji z Melitopolom, Mariupolom in Krimom. Po napadu leta 2022 je Moskva že omejila promet na drugi glavni prometni povezavi Krima z Rusijo – Krimskem mostu, kjer po železnici skorajda ne prevaža več goriva.

O napadih so na Krimu poročali tudi danes. Portal Ukrajinska Pravda je poročal, da so bili tarča napadov z droni naftni terminal in skladišče nafte blizu mesta Kerč na vzhodu Krima ter pristanišče Kavkaz v ruski regiji Krasnodar, ki leži na drugi strani Kerškega preliva. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo samo, da so nad Krimom, Azovskim morjem ter več ruskimi regijami minulo noč sestrelili 143 ukrajinskih dronov.

Napadi so zaradi pomanjkanja goriva prizadeli prebivalstvo in zadali močan udarec gospodarstvu Krima med vrhuncem turistične sezone, ko ga je običajno obiskalo več deset tisoč ruskih turistov. Direktorica turistične agencije TurEtno Jelena Štringel je za lokalni medij povedala, da so v juniju odpovedali 80 odstotkov rezervacij, v juliju in avgustu pa skoraj polovico, še navaja Guardian.

Krim Ukrajina Rusija vojna varnost

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