Na potniški ladji, ki pluje po Karibskem morju, pet okuženih potnikov

Na krovu ladje SeaDream je 53 potnikov in 66 članov posadke, večina potnikov pa prihaja iz ZDA, je povedala Sue Bryant, poročevalka z ladje. Kot je povedala, je enemu potniku v sredo postalo slabo, zato je ladja obrnila nazaj na Barbados, od koder je odšla v soboto. Na Barbadosu so lokalne oblasti testirale osebe na krovu, kapitan pa je nato sporočil, da je bilo vsaj pet potnikov pozitivnih. Ladja se je tako predčasno vrnila na Barbados, kjer bi se sicer morala zasidrati v nedeljo.

Norveški SeaDream Yacht Club, matično podjetje ladje, ni želel povedati, koliko potnikov je bilo pozitivnih v prvem krogu testiranj. Bryantova je dejala, da so morali potniki za vstop na ladjo na Barbadosu imeti negativni PCR-test, na krovu ladje pa so morali opraviti še en test, ki ga je opravil ladijski zdravnik."Vsi smo se počutili zelo varne," je dejala in dodala, da je ladja izvajala stroge higienske ukrepe. "Kljub temu se zdi, da se je covid vkrcal."

SeaDream je dejal, da je ladijsko zdravstveno osebje testiralo vse člane posadke in da so bili vsi negativni. Družba je tudi dejala, da ponovno testira vse goste, pri čemer je opozorila, da so vsi v karanteni skupaj z nebistvenimi člani posadke."Tesno sodelujemo z lokalnimi zdravstvenimi in vladnimi organi, da bi te okoliščine rešili na najboljši način," je dejal SeaDream. "Naši glavni prednostni nalogi sta zdravje in varnost posadke, gostov in skupnosti, ki jih obiskujemo."

Vladni uradniki na Barbadosu dogodka niso komentirali.