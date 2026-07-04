'Okužena križarka': več kot 120 okuženih z norovirusom

Križarka ladjarja Princess Cruises je bila na 20-dnevnem potovanju iz San Francisca do Kanade in Aljaske, ko je zbolelo 102 potnikov in 23 članov posadke, navaja ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni, poroča AP.

Križarka je izplula 12. junija, izbruh okužb pa so ameriškemu CDC prijavili preteklo soboto. Ob tem so poudarili, da vsi okuženi niso zboleli istočasno oziroma ob prihodu ali odhodu ladje iz pristanišča. Na potovanju je bilo skupaj 3.032 potnikov in 1.144 članov posadke.

Iz družbe Princess Cruises so sporočili, da je posadka nemudoma ukrepala in po izbruhu okužb uvedla okrepljene higienske in sanitarne ukrepe po celotni ladji.

Pred odhodom na naslednje potovanje so ladjo temeljito očistili in razkužili.