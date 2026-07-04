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'Okužena križarka': več kot 120 okuženih z norovirusom

Washington, 04. 07. 2026 11.32 pred 1 uro 2 min branja 14

Avtor:
A.K.
Križarka Ruby Princess

Na krovu križarke Ruby Princess, ki je v četrtek priplula v San Francisco, se je med plovbo z norovirusom okužilo več kot 120 potnikov in članov posadke. Virus povzroča prebavne težave.

Križarka ladjarja Princess Cruises je bila na 20-dnevnem potovanju iz San Francisca do Kanade in Aljaske, ko je zbolelo 102 potnikov in 23 članov posadke, navaja ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni, poroča AP. 

Križarka Ruby Princess
Križarka Ruby Princess
FOTO: AP

Križarka je izplula 12. junija, izbruh okužb pa so ameriškemu CDC prijavili preteklo soboto. Ob tem so poudarili, da vsi okuženi niso zboleli istočasno oziroma ob prihodu ali odhodu ladje iz pristanišča. Na potovanju je bilo skupaj 3.032 potnikov in 1.144 članov posadke.

Iz družbe Princess Cruises so sporočili, da je posadka nemudoma ukrepala in po izbruhu okužb uvedla okrepljene higienske in sanitarne ukrepe po celotni ladji.

Pred odhodom na naslednje potovanje so ladjo temeljito očistili in razkužili.

Kaj je norovirus?

Norovirus je zelo nalezljiv virus, ki se najpogosteje prenaša prek okužene hrane, onesnaženih površin ali tesnega stika med ljudmi, zlasti v okoljih, kjer se zadržuje veliko ljudi. Pri večini obolelih bolezen mine v nekaj dneh, lahko pa predstavlja resno tveganje za majhne otroke, starejše od 65 let in osebe z oslabljenim zdravstvenim stanjem.

Najpogostejši simptomi so nenadno bruhanje, driska in bolečine v trebuhu, ki običajno trajajo do tri dni.

Po podatkih CDC so letos na križarkah, ki sodijo pod pristojnost ameriških zdravstvenih oblasti, zabeležili sedem izbruhov nalezljivih bolezni, večino pa je povzročil prav norovirus. Strokovnjaki opozarjajo, da se norovirus najpogosteje širi z neposrednim stikom z okuženo osebo, prek hrane, vode ali onesnaženih površin. Za preprečevanje okužbe priporočajo temeljito umivanje rok z milom in vodo vsaj 20 sekund, zlasti po uporabi stranišča ter pred jedjo. Razkužila za roke proti norovirusu niso dovolj učinkovita, opozarjajo strokovnjaki.

norovirus križarka

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KOMENTARJI14

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tron3
04. 07. 2026 13.01
Pozabl ste zapisat, da je bla na tej križarki samo LGBT+druščina!!!!
Odgovori
+1
1 0
Yarmouth lad
04. 07. 2026 13.02
Zakaj pa je to pomembno? Si fašist?
Odgovori
0 0
testosteron
04. 07. 2026 12.54
Vsi v vrsto za novo dozo boosterja !...ker naslednjih 14 dni je ključnih,...
Odgovori
-1
1 2
Carter
04. 07. 2026 12.53
vredi kuhajo na krizarki,vse sveze😁
Odgovori
-1
0 1
dark Cat
04. 07. 2026 12.49
Bas vazno
Odgovori
-1
0 1
St. Gallen
04. 07. 2026 12.41
Na Costi trenutno vsi zdravi
Odgovori
+1
1 0
Malo_sutra
04. 07. 2026 12.15
kje nebos na tem dobil virusa haha lumpi ste vsi ki ste gor.
Odgovori
+2
4 2
kr en 123
04. 07. 2026 12.10
Še dobro, da ima vsaka kabina svoj wc...
Odgovori
+6
6 0
96bimBo
04. 07. 2026 12.38
Potniške kabine imajo, kabine posadke
Odgovori
+1
1 0
96bimBo
04. 07. 2026 12.40
odvisno od položaja
Odgovori
+1
1 0
Fluxx
04. 07. 2026 12.07
Driskarjenje čez ocean.
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+6
7 1
jedupančpil
04. 07. 2026 12.11
v ocean
Odgovori
+2
3 1
a res1
04. 07. 2026 12.01
Hugo bi rekel "to je noro".
Odgovori
+1
2 1
MarkoJur
04. 07. 2026 11.55
''Blišč'' in beda na eni ladji!
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+10
11 1
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