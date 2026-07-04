'Okužena križarka': več kot 120 okuženih z norovirusom

Križarka ladjarja Princess Cruises je bila na 20-dnevnem potovanju iz San Francisca do Kanade in Aljaske, ko je zbolelo 102 potnikov in 23 članov posadke, navaja ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni, poroča AP.
Križarka je izplula 12. junija, izbruh okužb pa so ameriškemu CDC prijavili preteklo soboto. Ob tem so poudarili, da vsi okuženi niso zboleli istočasno oziroma ob prihodu ali odhodu ladje iz pristanišča. Na potovanju je bilo skupaj 3.032 potnikov in 1.144 članov posadke.
Iz družbe Princess Cruises so sporočili, da je posadka nemudoma ukrepala in po izbruhu okužb uvedla okrepljene higienske in sanitarne ukrepe po celotni ladji.
Pred odhodom na naslednje potovanje so ladjo temeljito očistili in razkužili.
Kaj je norovirus?
Norovirus je zelo nalezljiv virus, ki se najpogosteje prenaša prek okužene hrane, onesnaženih površin ali tesnega stika med ljudmi, zlasti v okoljih, kjer se zadržuje veliko ljudi. Pri večini obolelih bolezen mine v nekaj dneh, lahko pa predstavlja resno tveganje za majhne otroke, starejše od 65 let in osebe z oslabljenim zdravstvenim stanjem.
Najpogostejši simptomi so nenadno bruhanje, driska in bolečine v trebuhu, ki običajno trajajo do tri dni.
Po podatkih CDC so letos na križarkah, ki sodijo pod pristojnost ameriških zdravstvenih oblasti, zabeležili sedem izbruhov nalezljivih bolezni, večino pa je povzročil prav norovirus. Strokovnjaki opozarjajo, da se norovirus najpogosteje širi z neposrednim stikom z okuženo osebo, prek hrane, vode ali onesnaženih površin. Za preprečevanje okužbe priporočajo temeljito umivanje rok z milom in vodo vsaj 20 sekund, zlasti po uporabi stranišča ter pred jedjo. Razkužila za roke proti norovirusu niso dovolj učinkovita, opozarjajo strokovnjaki.
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