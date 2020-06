Na Krk odslej brezplačno

Uporaba mostu na otok Krk je od polnoči brezplačna. Ukinitev mostnine je več sto prebivalcev Krka spontano proslavilo ob mostu že opolnoči. Ob uradni slovesnosti ob odpravi mostnine so podpisali tudi okoli šest milijonov evrov vredno pogodbo o sanaciji 40 let starega mostu.

Hrvaška vlada je prejšnji mesec odobrila združitev javnih podjetij Hrvatske autoceste in Autocesta Rijeka-Zagreb, kar je omogočilo odpravo mostnine na otok Krk. Brezplačna uporaba 1430-metrskega mostu je začela veljati danes opolnoči. Nekdanji Titov most je bil še edini preostali na Hrvaškem, za katerega je bilo treba plačati mostnino. Njeno odpravo nekateri vidijo tudi kot všečno potezo vladajoče stranke HDZ pred parlamentarnimi volitvami, ki bodo potekale 5. julija. Cestninska postaja ob mostu bo ostala, a so zapore dvignjene in promet poteka brez ustavljanja, so sporočili s hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo. Kot so pojasnili, bodo vozniki proti otoku lahko peljali po dveh cestnih pasovih, medtem ko bodo vozila z otoka peljala po enem voznem pasu, kot je veljalo tudi doslej. Na brezplačno prečkanje mostu pristojni obveščajo tudi z ustrezno signalizacijo.

Prebivalci otoka so si več let prizadevali za odpravo mostnine, da bi tako izboljšali turistično konkurenčnost otoka. S prvimi minutami ponedeljka so tako odprli penino ter s simbolično in nepretenciozno proslavo obeležili zmago nad birokracijo. Prebivalci so opozarjali tudi na potrebo po obnovi mostu, ki je bil odprt leta 1980.

Krški most še vedno velja za enega največjih na svetu z armiranobetonskim lokom. FOTO: Bobo