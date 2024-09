Na Krku iz črnih gradenj zraslo pravo naselje, zdaj ga rušijo

Zame je to hudo, pravi. " Da mi, ki smo se borili in krvaveli za to državo, ne moremo v miru preživeti zadnjih dni."

Nekateri lastniki so objekte začeli odstranjevati sami. Branko Puceković mora odstraniti drvarnico, ki mu je služila kot shramba za orodje, manjšo kuhinjo in počitniško prikolico. Zemljišče je kupil pred 20 leti in pravi, da ga je uporabljal izključno za svoje počitnice, nikoli ga ni oddajal.

Podobno zgodbo ima Biserka Selak. "To smo kupili leta 2002. Ni bilo legalizirano, je pa bilo v postopku legalizacije. Nič od tega se ni zgodilo. Vedeli smo, da tam ne bodo naredili ničesar. Sami rušimo, nikomur ne bomo plačali, da ruši. Žalostno," je povedala.

Mesto Krk je več let nasprotovalo črnim gradnjam in se pritoževalo na inšpekcijske organe. Ti objekti nikoli niso bili priključeni na komunalno infrastrukturo, nimajo elektrike in vode.

"To je glavno sporočilo vsem črnograditeljem – naredili bomo vse, da zaščitimo naš prostor in ne bomo dovolili nezakonite uzurpacije in opustošenja naših zemljišč. To je najdragocenejši vir, ki ga imamo," je povedal župan Krka Darijo Vasilić.

Kaj bo s tem območjem, ko bodo nelegalno postavljeni objekti odstranjeni, ni znano. Parcele so še vedno zasebna last. V mestu menijo, da bi morale imeti tako kot nekoč kmetijsko ali gozdarsko namembnost.