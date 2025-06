Na Krku v plamenih slovenski avtomobil

Po poročanju Novega lista je avtomobil s slovenskimi registrskimi tablicami zagorel v bližini letališča. Zaradi požara avtomobila je bil most na Krk zaprt za promet v obe smeri, je sporočilo Hrvaško združenje za ceste (HAK).

Nastal je velik zastoj. Kolona vozil je po pisanju spletnega portala segala vse do Njivic.

HAK sicer opozarja, da je tudi danes povečan promet na glavnih cestah v smeri morja in proti notranjosti Hrvaške in da se na nekaterih odsekih vozi počasneje z občasnimi zastoji. Potrebna je še dodatna previdnost in strpnost pri vožnji, opozarjajo.