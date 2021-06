Na Krku zagorel gliser nemškega para, vzrok požara ni znan

Policija je prijavo o požaru na gliserju, ki se je nahajal med Punatom in mestom Krk, prejela okoli 12.30. " Potrjeno je, da je plovilo v lasti nemškega para. Poškodovanih ni bilo," so sporočili policisti za hrvaški portal 24sata. Vzrok požara še ni znan.

Po navedbah časnika se je na plovilu poleg nemškega para sicer nahajala še ena oseba. Gasilci so gliser odvlekli v kamp Politin, kjer so zaključili z gašenjem.

Kot so za 24satapovedali očividci, se je v nekem trenutku zaslišala močna eksplozija, nato pa so se okoliške ladje umaknile. Gasilci so nato z gliserji hiteli do plovila, požar pa pogasili v 30 minutah."Predaleč smo bili, da bi videli, ali je kdo skočil s čolna v morje, čeprav se mi je zdelo, da je," je še povedal bralec. Prebivalci mesta Krk so medtem poročali, da se je vonj po dimu razširil po mestu.