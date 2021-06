Na krovu pogorele jahte blizu Biograda kontroverzni avstrijski politik

Kot je pojasnil, se je okoli 15 minut pred prihodom v domače pristanišče (Biograd) iz strojnice začel viti dim. Posadka je skušala pogasiti požar, potniki pa so prebudili otroke, spakirali najnujnejše stvari in poklicali gasilce. Pri tem je Strache poudaril, da so na gasilce čakali dve uri, takrat pa ladje ni bilo več mogoče rešiti. Na srečo so se v bližini nahajali Slovenci in trojica Avstrijcev, ki so celotno posadko goreče jahte pripeljali na varno.

Srečanje je potekalo nekaj mesecev pred parlamentarnimi volitvami, po katerih so svobodnjaki in Strache prišli v vlado kanclerja Sebastiana Kurza . Ženska je nekdanjemu podkanclerju dejala, da želi kupiti 50 odstotkov delnic največjega avstrijskega časnika Kronen Zeitung , da bi dosegla do svobodnjakov (FPÖ) naklonjeno poročanje pred volitvami. V zameno je zahtevala politične in druge usluge.

Strache je postal znan v javnosti zaradi t. i. afere Ibiza. Leta 2019 se je namreč pojavil posnetek, v katerem so ga ujeli, da je v zameno za politično podporo ponujal pogodbe z vlado. V nekajminutnem posnetku, ki je bil posnet leta 2017 na španskem otoku Ibiza, je bilo mogoče videti Stracheja, njegovo ženo in drugega politika svobodnjakov, kako sproščeno pijejo in govorijo z žensko, ki se je predstavljala kot nečakinja ruskega oligarha.

Na pomoč priskočili Slovenci

Kot je včeraj pojasnila bralka Polona Ramšak, so bili s čolnom v bližini ravno ob pravem času, da so rešili dva potnika in nekaj njune prtljage. "Potnikom je uspelo rešiti le najnujnejše," pripoveduje. Kot je sporočila naša bralka, je zvečer od jahte 'ostala le še lupina'.

"Ravno smo se peljali mimo s čolnom, ko smo videli, da se z jahte nekaj kadi. Nič večjega še ni bilo, zdelo se je, da se je morda zažgalo kosilo ali kaj podobnega. So bili pa okoli plovila že vidni nekakšni oljni madeži," dopoldansko dogajanje za 24ur.com opisuje Ramšakova. "Zapeljala sva do ladje in vprašala, ali potrebujejo pomoč. Dva potnika – žensko in moškega s kovčkom – sva nato prepeljala do druge ladje, na kateri so že bili ostali. Komunicirali smo v angleščini, razumem pa tudi nemško in sem ujela njun pogovor. Pogovarjala sta se o tem, da ne moreta verjeti, kako se je to lahko zgodilo. Gospa je moškega vprašala, ali mu je uspelo vse rešiti, a je dejal, da ne, da je vzel le najnujnejše."

Kot je še dodala, sprva sicer sploh ni kazalo na to, da se bo ogenj tako razplamtel. Že dobrih deset minut pozneje je izbruhnil ogromen požar in pričel se je valiti gost črn dim. "Zelo je smrdelo po plastiki in olju. Če bi vedela, da je tako nevarno, gotovo ne bi zapeljala tako blizu."

Hrvaški policisti so popoldne nato sporočili, da je bilo na goreči jahti osem Avstrijcev. Vsem potnikom se je uspelo rešiti in se izkrcati na obalo. Plovilo je sicer popolnoma pogorelo in je v celoti uničeno.