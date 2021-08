Na krovu prvega nemškega evakuacijskega letala zgolj sedem potnikov

"Zaradi kaotičnih okoliščin na letališču in streljanja na vstopni točki sinoči ni bilo zagotovljeno, da bi ostali nemški državljani in drugo prebivalstvo, ki ga bodo evakuirali, sploh dobili dostop do letališča," je dejal predstavnik nemškega zunanjega ministrstva.

Med tistimi, ki so jih odpeljali, pet Nemcev

Airbus A400M je uradno zasnovan za 114 potnikov, z njim pa naj bi med evakuacijo prepeljali celo do 150 oseb. 'Izkupiček' je bil na koncu povsem nekaj drugega: letalo je iz Kabula odletelo s petimi Nemci na krovu, eno oseba iz druge evropske države in enim afganistanskim lokalnim uslužbencem, ki je delal za nemško ministrstvo.

Več ljudi naj ne bi moglo dostopati do letala na vzletno-pristajalni stezi. "Dostopa ljudem, ki so bili na civilnem delu letališča, partnerjem, ki tam skrbijo za varnost, niso omogočili," je v zagovor dejal predstavnik nemške vlade. Letalo je moralo po kratkem času tudi zapustiti letališče. "Zaradi izjemno nevarnih razmer na dostopnih poteh do letališča, zlasti zvečer in ponoči, bi bilo za življenje in navzočnost ljudi na kraju samem nesprejemljivo tveganje," je navedel ter dodal, da s tem misli, da se pokliče ljudi, ki se jih namerava evakuirati, da gredo do letališča, še preden se jim izda dovoljenje za pristanek in preden jim oborožene sile zagotovijo dostop.

"Ob podpori sil kopenske vojske, ki so zdaj prispele v Kabul, si prizadevamo, da bi prvim skupinam odhod omogočili v naslednjih urah," je dejal predstavnik.

Tudi obrambna ministrica Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) je zjutraj za ARD dejala, da je let potekal v izredno težkih razmerah. "Na letališču imamo zelo zmedeno, nevarno in zapleteno situacijo, zlasti zaradi gneče," je opisala političarka.

Napovedano drugo evakuacijsko letalo

Nemčija naj bi sicer že kmalu načrtovala polet drugega letala za evakuacijo, je nemška tiskovna agencija dpa izvedela iz krogov blizu obrambnemu ministrstvu. Letalo naj bi danes zjutraj tako že poletelo iz Taškenta v Uzbekistanu v smeri Kabula, kdaj bi se lahko vrnilo, pa ni znano.