Na krovu strmoglavljenega letala naj bi bila štiričlanska družina

Na krovu zasebnega letala cessna 551, ki je v nedeljo zvečer strmoglavilo ob obali Latvije v Baltsko morje, so bile štiri osebe. Po poročanju nemških medijev naj bi bila na letalu nemška družina, in sicer 72-letni lastnik letala, njegova žena ter 26-letna hčerka in še 27-letni moški. Zasebno letalo naj bi bi vzletelo iz Jereza na jugu Španije in na poti v Köln po skoraj petih urah letenja strmoglavilo v Baltsko morje, poroča nemški Focus.