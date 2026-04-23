Tujina

Na krožišču v Karlovcu s tovornjaka padlo med 80 in 100 zabojev piva

Karlovec, 23. 04. 2026 13.00 pred 1 uro 1 min branja 37

Avtor:
Ti.Š.
S tovornjaka padlo pivo

Iz hrvaškega Karlovca poročajo o nekoliko nenavadni nesreči. Na krožišču pri nakupovalnem središču se je s tovornjaka vsul 'tovor', ki ga je prevažal – med 80 in 100 zabojev s pollitrskimi steklenicami piva.

Včeraj popoldne se je na krožišču v karlovški mestni četrti Novi center v bližini nakupovalnega središča zgodila nesreča. S tovornjaka s polpriklopnikom je padlo od 80 do 100 zabojev s pollitrskimi steklenicami piva.

Promet je bil zaradi razsutega tovora in razbitega stekla oviran. Stekla je policijska preiskava, vozniki pa so krožišče medtem obvozili kar po pločniku, piše KAportal.hr.

Policisti pa očitno niso imeli dela le z obravnavo nesreče, pač pa tudi mimoidočimi, ki so si z 'izgubljenim' pivom želeli kar postreči. Ko je policist nekega moškega ustavil medtem ko je skušal odnesti enega od zabojev, mu je ta odgovoril, da je to storil tudi že nekdo pred njim.

Iz Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Karlovac so ob tem sporočili, da so obvestilo o razsutju tovora prejeli ob 15.14. Poškodovanih ni bilo, škoda pa na drugih vozilih ni nastala, so dodali.

Zagrebčanke od jutra čakale v vrsti, da bi vstopile v novo drogerijo

Posnetek iranskega zasega: zamaskiranci po lestvi splezali na ladjo

KOMENTARJI37

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Lolekman9875
23. 04. 2026 14.47
Kaksna skoda
Odgovori
0 0
Jizzmaster 69
23. 04. 2026 14.42
Pridem pomagat pospravit
Odgovori
+1
1 0
dededetox
23. 04. 2026 14.38
A je to pomembno za nas ker je bil tovornjak namenjen v Mercator?
Odgovori
+2
2 0
Magnetek
23. 04. 2026 14.37
Žuje bi bilo bolj škoda
Odgovori
0 0
flojdi
23. 04. 2026 14.35
To pa je za ene strasna tragedija.sumim
Odgovori
0 0
ptuj.si
23. 04. 2026 14.20
Zgodba se razvija....
Odgovori
0 0
SloButale
23. 04. 2026 14.19
Še dobro da je kakšna novica iz Hr da preseka - skoraj na uro novice o zmešanemu oranžnemu osebku čez veliko lužo.
Odgovori
+2
2 0
bohinj je zakon
23. 04. 2026 14.18
Ni škode. Vse so že spili.
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
23. 04. 2026 14.16
To me spominja na eno letalsko nesrečo, ko je letalo padlo nekje v pragozd v Južni Ameriki, med divjake na najnižji možni kulturni ravni, da še šteje za komaj civilizirano. Preiskovalci so imeli težko nalogo, preprečevati lokalnim roparjem odtujevanje razsutih delov letala, instrumentov, crnih skrinjic. Celo vojska je morala priti varovati preiskovalna dela, toda brez večjega uspeha. Eno crno skrinjico, so proti razpisani nagradi, uspeli odkupiti pri enem lokalnem prekupčevalcu, vendar snemalnega traku ni bilo več, in je le ta bila neuporabna.
Odgovori
+0
1 1
mercedesw201fan
23. 04. 2026 14.15
gajb ne steklenic
Odgovori
+3
4 1
NeXadileC
23. 04. 2026 14.08
Torej, odnašali so na zaboje, in ne na kose...
Odgovori
+3
3 0
Potouceni kramoh
23. 04. 2026 14.06
Gajb verjetn
Odgovori
+4
4 0
AshBurton
23. 04. 2026 14.04
80 do 100 steklenic piva🤣🤣🤣!Slabo ste to prepisali oz.prevedli!!!
Odgovori
+7
7 0
Uporabnik1935308
23. 04. 2026 14.03
Če je padlo samo sto steklenic, ni nobene škode. Če je pa padlo 100 zabojev po 24 steklenic je pa kar nekaj škode. Nekdo ne pozna zadeve in piše kot mu nekdo reče.
Odgovori
+5
5 0
Ricinus
23. 04. 2026 14.07
Tudi ti očitno ne poznaš dobro, v zaboju je 20 steklenic piva, 24 je ponavadi pločevink v enem paketu.
Odgovori
+5
5 0
Uporabnik1935308
23. 04. 2026 14.31
Še vedno bolj prav, kot pa je napisano
Odgovori
+1
1 0
Kardinal v Kristusu
23. 04. 2026 13.59
Poslanka Jelka Godec je že na poti v Karlovec. Da reši kar se rešiti da...
Odgovori
+4
9 5
Hachi
23. 04. 2026 13.56
Gajbic ali steklenic? Ocitno nekdo ne pozna razlike 🤦
Odgovori
+11
11 0
Tormentor
23. 04. 2026 13.52
drama
Odgovori
+3
3 0
Volja
23. 04. 2026 13.43
Pred nekaj leti podobno se je zgodilo v trzinskem križišču proti Mengšu – zadnja tovorna prikolica ni sledila radiju ovinka.
Odgovori
+5
5 0
motorist_mb
23. 04. 2026 13.41
Sano da niso rogi,dobro je 😂
Odgovori
+8
8 0
Ricinus
23. 04. 2026 13.40
Lokalni pivci imajo danes vsi črne jezike...
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost
"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost
zadovoljna
Portal
Izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
vizita
Portal
Katere rake največkrat odkrijejo prepozno
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Zakaj pride do napihnjenosti
Zakaj pride do napihnjenosti
Zakaj ne morete shujšati
Zakaj ne morete shujšati
cekin
Portal
Če razmišljate o prihodnosti, boste prej ali slej naleteli na ta račun
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
moskisvet
Portal
Umrl priljubljeni televizijski obraz
Ali veste, koliko časa je bencin uporaben? Večina ga shranjuje napačno
Ali veste, koliko časa je bencin uporaben? Večina ga shranjuje napačno
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
dominvrt
Portal
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
okusno
Portal
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Hitra sladica brez peke za tople dni
Hitra sladica brez peke za tople dni
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
