Na krožišču v Karlovcu s tovornjaka padlo med 80 in 100 zabojev piva

Včeraj popoldne se je na krožišču v karlovški mestni četrti Novi center v bližini nakupovalnega središča zgodila nesreča. S tovornjaka s polpriklopnikom je padlo od 80 do 100 zabojev s pollitrskimi steklenicami piva.

Promet je bil zaradi razsutega tovora in razbitega stekla oviran. Stekla je policijska preiskava, vozniki pa so krožišče medtem obvozili kar po pločniku, piše KAportal.hr.

Policisti pa očitno niso imeli dela le z obravnavo nesreče, pač pa tudi mimoidočimi, ki so si z 'izgubljenim' pivom želeli kar postreči. Ko je policist nekega moškega ustavil medtem ko je skušal odnesti enega od zabojev, mu je ta odgovoril, da je to storil tudi že nekdo pred njim.