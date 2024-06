Na Kubo prispela tudi ameriška podmornica: 'Nenapovedana in nezaželena'

Le nekaj dni pred tem, ko se je Kubi mudil ruski zunanji minister Sergej Lavrov, je kubansko zunanje ministrstvo sporočilo, da "obsoja poskuse Zahoda, ki si prizadeva nadomestiti mednarodno pravo 'z redom osnovanim na pravilih'."

Odnosi med ZDA in Kubo so neprijateljski že od 60. let prejšnjega stoletja, ko je oblast na otoku prevzela komunistična partija s Fidelom Castrom na čelu. ZDA in njihove agencije so večkrat poskušale spodnesti lokalno oblast, tudi s poskusi atentatov na Castra in sodelavce, organiziranjem prevratov, spodletelo invazijo v Prašičjem zalivu in dolgoletno blokado, s katero so poskušali izstradati prebivalce na otoku in jih obrniti proti oblastem. Generalna skupščina Združenih narodov ZDA vsako leto, skoraj enoglasno, poziva k ukinitvi blokade. Na drugi strani so bile kubanske oblasti skozi leta večkrat obtožene kršenja človekovih pravic in osebnih svoboščin.

Na drugi strani pa so odnosi Rusije in Kube tradicionalno dobri še iz časov hladne vojne. Sovjetska namestitev jedrskih raket na otoku pa je svet leta 1962 pripeljala na rob jedrskega spopada.