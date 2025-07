Na kultni sedež FBI-ja prihaja selitveni servis

"To je zgodovinski trenutek za FBI. Nov sedež uvaja novo obdobje in našim pravosodnim agentom zagotavlja varnejše delovno mesto," je sporočil direktor FBI Kash Patel .

Znamenita zgradba na Pensilvanijski aveniji, poimenovana po prvem direktorju FBI J. Edgarju Hooverju in je bila stalna kulisa v filmih in serijah s kriminalno tematiko, je bila odprta leta 1975. Vendar se je zadnjih 20 let soočala s strukturnimi težavami, je poročala televizija CBS, zato so začeli načrtovati selitev.

FBI in Uprava splošnih služb (GSA) sta za novo lokacijo izbrala stavbo Ronalda Reagana, ki je le nekaj ulic stran od Hooverjeve. V njej je imela do letošnjega leta svoj sedež Agencija za mednarodni razvoj (Usaid), ki pa jo je vlada Donalda Trumpa ukinila oziroma vključila v State Department. V isti zgradbi ima sedež tudi zvezna agencija za carine in zaščito meje (CBP).