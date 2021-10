Na La Palmi cveti vulkanski turizem: množice si ogledujejo izbruh ognjenika

Medtem ko nekateri bežijo pred izbruhom vulkana na majhnem kanarskem otoku La Palma, drugi se tja odpravijo prav zaradi njega. Na otoku opažajo razvoj novega tako imenovanega vulkanskega turizma, saj jih v zadnjem času vedno več turistov obišče zaradi ogleda območja vulkanske aktivnosti. Vodeni ogledi potekajo predvsem v večernem času, ko so prizori spektakularnejši, pripovedujejo lokalni vodiči. Po zadnjih informacijah pa je otok v jutranjih urah stresel potres z magnitudo 5,1.

Kanarski otok La Palma, kjer je pred 40 dnevi izbruhnil vulkan, je danes zjutraj stresel potres z magnitudo 5,1, a radovedni turisti ga še vedno obiskujejo. Tako bo tudi v tokratnem podaljšanem vikendu. Potres z epicentrom v Starem vrhu (Cumbre vieja), od koder je več dni bruhala lava, so čutili okoli 7.30 ure po lokalnem času, poroča National Geographic Institute (IGN). Vsak dan otok strese več kot deset potresov, a najmočnejši doslej je bil 4,9 po Richterjevi lestvici.

V podaljšanem vikendu, ob prazniku vseh svetih, v La Palmi pričakujejo okoli 10.000 obiskovalcev, ki želijo v živo spremljati prizore izbruha lave. Vstopnice za čolne in letala za ta konec tedna so razprodane, so sporočili iz lokalnega turističnega urada. Turizem predstavlja 20 odstotkov otoškega BDP, a odkar je 19. septembra izbruhnil vulkan, je zasedenost hotelov padla s 70 na 40 odstotkov. V soboto pa je zasedenost poskočila na 90 odstotkov. Izbruh vulkanskega turizma Pred dnevi je na otoku še deževal pepel, zaradi česar so letališče delno zaprlo. Vsi, ki jih je zanimal obisk vulkana, so morali nositi zaščitna očala in pokrivala, da bi preprečili poškodbe oči. V nekaterih dneh je bilo treba celo nositi plinske maske. Toda takšni apokaliptični prizori škodijo La Palmi, ki je močno odvisna od prihodkov od turizma, ugotavljalo v reportaži iz omenjenega otoka pri Deutsche Welle. Vulkanski otok trenutno poskuša rešiti zimsko turistično sezono, na kateri običajno prevladujejo bogati nemški turisti.

"Najprej pandemija, zdaj to," je dejal direktor hotela na La Palmi Karim Gaggstatter. Boji se vala zapiranj in bankrotov med že zadolženimi manjšimi hoteli in restavracijami, čeprav je glavno mesto Santa Cruz trenutno na varni strani otoka. Toda trend, ki se je pokazal v zadnjih tednih, bi lahko situacijo spremenil na bolje, saj se na La Palmo zgrinja vedno več turistov, ki si pridejo ogledat izbruh vulkana in aktivnosti na področju vulkanske dejavnosti. Pridobivanje tolikšne medijske pozornosti je za majhen otok novost, vulkanski izbruhi pa ne. V zadnjih 70 letih so bili trije: leta 1949, 1971 in zdaj. Takšne informacije delijo z udeleženci novih ogledov vulkana, ki potekajo na jugu otoka. Ogledi potekajo tako ponoči kot podnevi. Brez dnevne svetlobe je spektakel nedvomno bolj impresiven. V bližini naseljenega mesta Los Llanos de Aridane lahko vidite pare, ki stojijo en zraven drugega, se objemajo in strmijo v nebo. Nekateri s seboj prinesejo celo steklenice vina, občutek je kot, da bi bilo novo leto.

Turisti objeti občudujejo izbruh vulkana

V samo nekaj kratkih tednih se je na La Palmi vse spremenilo. "V preteklosti so turisti na otok prihajali za dlje časa, za en teden, sedaj si rezervirajo le tri dni, da si ogledajo samo vulkan," je za DW povedal turistični vodnik Romeo Weber. O tem, ali je takšen turizem etičen, ne razmišlja veliko.