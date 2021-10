Razmere na La Palmi se ne umirjajo, evakuirali še več sto ljudi

Ljudje so imeli le nekaj ur časa, da spakirajo svoje stvari, vzamejo svoje hišne ljubljenčke in se zberejo na evakuacijskem mestu.

Prebivalce naselij med krajema Tazacorte in La Laguna je zjutraj zbudil nov močnejši potresni sunek z magnitudo 4,5. Ker se naseljem nevarno približuje tok lave, pa so nato oblasti okoli 300 prebivalcem naročile, naj zapustijo svoje domove.

V zadnjih 24 urah je španski nacionalni geografski inštitut na širšem območju vulkana Cumbre Vieja sicer naštel okoli sto potresnih sunkov. Tla na otoku La Palma se nenehno tresejo že več kot mesec dni.

Iz ognjenika pa se že vse od izbruha 19. septembra vali žareča lava, ki je pod seboj pokopala okoli 1500 hiš in drugih objektov ter uničila približno 600 hektarjev zemljišč. Med drugim je v začetku tedna prekrila tudi cementarno, pri čemer so se v ozračje sproščali nevarni plini. Lava je prekrila tudi nasade banan in avokada, ki so izjemnega pomena za tamkajšnje gospodarstvo.

Svoje domove je moralo od izbruha zapustiti že več kot 6000 ljudi. Na otoku sicer živi okoli 83.000 prebivalcev.