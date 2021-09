Na La Palmi znova odprli letališče, vulkan še naprej bruha

Na španskem otoku La Palma, kjer je pred dobrim tednom izbruhnil vulkan Cumbre Vieja in doslej uničil več sto hiš, so zdaj znova odprli letališče, ki je bilo zaradi pepela na pristajalno-vzletni stezi zaprto 24 ur. Znanstveniki ob tem opozarjajo, da bi lahko izbruh vulkana trajal tudi do tri mesece.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Upravljavec letališča Aena je sporočil, da letališče na La Palmi znova deluje, saj so ponoči z njega odstranili pepel. Kot so dodali, se lahko poleti ob soglasju kontrole letenja nadaljujejo. Zaradi zaprtja letališča so sicer v soboto nastale dolge čakalne vrste v pristanišču Santa Cruz de La Palma, od koder vozijo trajekti na druge kanarske otoke. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Medtem pa so se na vulkanu pojavila nova žarišča lave, zaradi česar so v soboto evakuirali še en del otoka. Otoška vlada je zdaj sporočila, da se vse od takrat ni zgodil noben pomembnejši incident. Znanstveniki pravijo, da bi lahko izbruh trajal tudi do tri mesece. Po podatkih evropskega sistema Copernicus je lava doslej uničila 461 zgradb, od tega 41 v zadnjih 24 urah, ter prekrila 212 hektarjev površin, med njimi številne nasade banan. Prav gojenje banan je glavna gospodarska dejavnost na otoku. Izbruh v tem mesecu je na La Palmi prvi po letu 1971.