Na ladji našli več kot dve toni metamfetamina, skritega v sodih za vodo

"Pri pregledu ladje smo našli 2,6 tone metamfetamina oziroma tekočega metamfetamina, shranjenega v osmih sodih za vodo in rezervoarju za vodo," je povedal Roy Hardi Siahaan , predstavnik agencije za boj proti drogam.

Nacionalna agencija za boj proti drogam je v izjavi, objavljeni pozno v torek, sporočila, da je prejela obveščevalne podatke, da bi lahko ladja, ki je iz Sarawaka v Maleziji plula skozi Andamansko morje, v Indonezijo prevažala prepovedane droge. V skupni akciji s carinskimi organi so v bližini mesta Bengkalis v provinci Riau nato prestregli ladjo MV Rain Maker, ki je plula pod lažnim imenom.

Agencija je sporočila, da so psi, usposobljeni za odkrivanje prepovedanih snovi, na krovu našli tudi več kot 1,5 milijona nezakonitih cigaret. Oblasti so aretirale 10 članov posadke, vsi so bili državljani Mjanmara.

Ponedeljkov zaseg je bil že drugi primer ta mesec, ko so na območju prestregli ladjo pod zastavo Tanzanije.

V začetku avgusta so indonezijske oblasti z ladje, ki je plula v vodah okoli otočja Riau v bližini Singapurja, zasegle 1,3 tone ketamina. Aretirali so osem članov posadke, sedem državljanov Mjanmara in enega državljana Tajvana.

Indonezija ima eno najstrožjih zakonodaj proti drogam na svetu, vključno s smrtno kaznijo za preprodajalce, vendar že več let ohranja moratorij na izvajanje usmrtitev.