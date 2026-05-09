Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Na ladji potrjenih šest primerov hantavirusa

Ženeva, 09. 05. 2026 09.02 pred 24 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Ne.M. STA
Križarka MV Hondius

Med osmimi prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji za križarjenje v Atlantiku je bilo doslej potrjenih šest primerov, je v petek sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Pri vseh gre za t. i. andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Sum na okužbo tako ostaja pri dveh potnikih ali članih posadke s turistične ladje Hondius, ki je pred tedni izplula iz Argentine in je bila namenjena na Zelenortske otoke. Trije ljudje so umrli.

WHO je še sporočila, da je tveganje za svetovno prebivalstvo zaradi izbruha hantavirusa na ladji nizko. "Tveganje za potnike in posadko na ladji se šteje za zmerno," je dodala.

Organizacija je ob tem napovedala, da bo še naprej spremljala epidemiološko situacijo ter posodabljala oceno tveganja.

Preberi še Iskanje stikov se nadaljuje: kdo vse je sploh bil na ladji?

Na krovu ladje, ki je 1. aprila izplula iz Ushuaie v Argentini proti Zelenortskim otokom, naj bi bilo sprva okoli 150 potnikov in članov posadke iz 28 držav, vendar so se številni 24. aprila izkrcali na otoku Sveta Helena.

Ladja Hondius, ki so ji španske oblasti dovolile pristanek na otoku Tenerife, naj bi se pred pristaniščem Granadilla po zadnjih podatkih zasidrala med nedeljo opoldne in ponedeljkom. Potnike in člane posadke naj bi nato s čolni prepeljali na obalo in z avtobusi do bližnjega letališča, od koder se bodo vrnili v matične države.

Križarka MV Hondius
Križarka MV Hondius
FOTO: AP

Pri usklajevanju evakuacije potnikov bo pomagal tudi generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Po navedbah virov na španskem ministrstvu za zdravje naj bi na Tenerife prispel danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Preberi še 'Hantavirus ni covid, se pa lahko pojavi še več okužb'

Ameriške državljane z ladje Hondius bodo v domovino prepeljali s posebnim evakuacijskim letom. "Zunanje ministrstvo organizira repatriacijski let, da bi omogočilo varno vrnitev ameriških potnikov s te ladje," je v petek dejal predstavnik State Departmenta. Dodal je, da so z Američani na krovu v neposrednem stiku in da so pripravljeni zagotoviti konzularno pomoč takoj po prihodu ladje na Tenerife. Glede na seznam potnikov je na krovu ladje 17 ameriških državljanov, poroča AFP.

hantavirus okužbe križarka who

V novem napadu ZDA na domnevno plovilo z mamili umrla dva človeka

24ur.com Opičje koze: potek bolezni podoben kot pri noricah, cepivo že obstaja
24ur.com Denga, činkunguja, malarija pri nas: popotniki lahko okužijo komarja
Caszazemljo Razmah ptičje gripe pri sesalcih: okuženi delfini, mačke, morski levi, celo grizli
24ur.com WHO v Evropi zaradi opičjih koz poziva k nujnemu ukrepanju
24ur.com WHO o virusu 'iz križarke': To ni začetek epidemije
24ur.com Okužbe s salmonelo v štirih regijah, tudi v Ljubljani
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
09. 05. 2026 09.32
Tema se vrača. Postaja globalna? Po besedah predstavnika WHO, WHO podpira globalni pristop temu problemu, čeprav ne vidi nevarnosti pandemije tega virusa.
Odgovori
0 0
Vrtni a
09. 05. 2026 09.29
Počasi bodo priznali, da se prenaša iz človeka na človeka.
Odgovori
0 0
Maribor?an 1
09. 05. 2026 09.18
Ko ni korone pač pride druge stvari. Veliko se je pisalo o Koroni da je v Arhivu in to je to zgodba zaključena. Če umreš od cepiva ni pravne podlage da se družina komu žali. In da vidimo kako bo Hata virus. Začeli so filmsko
Odgovori
-2
0 2
ptuj.si
09. 05. 2026 09.21
Upam,da se v Sloveniji prvi ti okužiš s tem.virusu.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
zadovoljna
Portal
Balerinke, ki letos ne smejo manjkati v vaši omari
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
Je to nova izbranka nekdanjega partnerja Katy Perry?
Je to nova izbranka nekdanjega partnerja Katy Perry?
vizita
Portal
Brez okončin s plesnimi gibi navdihuje milijone ljudi po vsem svetu
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
cekin
Portal
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
moskisvet
Portal
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Umrl je trener Primož Praprotnik, star 54 let
Umrl je trener Primož Praprotnik, star 54 let
To dela pri 83? Najbolj gibčna babica mode navdušila
To dela pri 83? Najbolj gibčna babica mode navdušila
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
dominvrt
Portal
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
okusno
Portal
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699