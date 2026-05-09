Na ladji potrjenih šest primerov hantavirusa

Sum na okužbo tako ostaja pri dveh potnikih ali članih posadke s turistične ladje Hondius, ki je pred tedni izplula iz Argentine in je bila namenjena na Zelenortske otoke. Trije ljudje so umrli.
WHO je še sporočila, da je tveganje za svetovno prebivalstvo zaradi izbruha hantavirusa na ladji nizko. "Tveganje za potnike in posadko na ladji se šteje za zmerno," je dodala.
Organizacija je ob tem napovedala, da bo še naprej spremljala epidemiološko situacijo ter posodabljala oceno tveganja.
Na krovu ladje, ki je 1. aprila izplula iz Ushuaie v Argentini proti Zelenortskim otokom, naj bi bilo sprva okoli 150 potnikov in članov posadke iz 28 držav, vendar so se številni 24. aprila izkrcali na otoku Sveta Helena.
Ladja Hondius, ki so ji španske oblasti dovolile pristanek na otoku Tenerife, naj bi se pred pristaniščem Granadilla po zadnjih podatkih zasidrala med nedeljo opoldne in ponedeljkom. Potnike in člane posadke naj bi nato s čolni prepeljali na obalo in z avtobusi do bližnjega letališča, od koder se bodo vrnili v matične države.
Pri usklajevanju evakuacije potnikov bo pomagal tudi generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Po navedbah virov na španskem ministrstvu za zdravje naj bi na Tenerife prispel danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Ameriške državljane z ladje Hondius bodo v domovino prepeljali s posebnim evakuacijskim letom. "Zunanje ministrstvo organizira repatriacijski let, da bi omogočilo varno vrnitev ameriških potnikov s te ladje," je v petek dejal predstavnik State Departmenta. Dodal je, da so z Američani na krovu v neposrednem stiku in da so pripravljeni zagotoviti konzularno pomoč takoj po prihodu ladje na Tenerife. Glede na seznam potnikov je na krovu ladje 17 ameriških državljanov, poroča AFP.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.