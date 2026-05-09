Na ladji potrjenih šest primerov hantavirusa

Sum na okužbo tako ostaja pri dveh potnikih ali članih posadke s turistične ladje Hondius, ki je pred tedni izplula iz Argentine in je bila namenjena na Zelenortske otoke. Trije ljudje so umrli.

WHO je še sporočila, da je tveganje za svetovno prebivalstvo zaradi izbruha hantavirusa na ladji nizko. "Tveganje za potnike in posadko na ladji se šteje za zmerno," je dodala.

Organizacija je ob tem napovedala, da bo še naprej spremljala epidemiološko situacijo ter posodabljala oceno tveganja.