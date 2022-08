Na Lampeduso prispelo največ migrantov v enem dnevu doslej

Otok Lampedusa, ki leži med Sicilijo in Tunizijo, se ponovno sooča z močnimi migracijami. Samo od sobote je na otok prispelo 46 čolnov z rekordnimi tisoč ljudmi na krovu, so sporočile oblasti. Migranti, večinoma iz Tunizije, so že nastanjeni na otoku, ki ima sicer dovolj prostora za največ 250 ljudi.

Tudi na otok Pantelleria, ki prav tako leži med Sicilijo in Tunizijo, je prispelo okoli 340 migrantov. Nevladna organizacija SOS Mediterranean pa je na Twitterju zapisala, da je v Sredozemlju v zadnjih urah iz prenapolnjenih lesenih in napihljivih čolnov rešila številne migrante. Na krovu njihovega plovila Ocean Viking je zdaj že 466 rešenih ljudi. "Vsi so bili čustveno in fizično izčrpani," so še dodali.

Španska reševalna ladja, imenovana Open Arms Uno, je medtem v soboto v sicilijansko pristanišče Messina pripeljala 99 migrantov, ki so jih v zadnjih dneh rešili v bližini obale. Tudi v južnoitalijanski deželi Apulija je v soboto na krovu jadrnice prispelo 92 migrantov. Od petka pa se je v deželi Kalabrija izkrcalo preko 200 migrantov.