'Na lastne oči sem videl sodni dan'

"Hčerkam sem zakril oči, da ne bi videle situacije, ki je bila grozljiva," je povedal. Z družino se jim je nato uspelo prebiti iz kaosa in se odpraviti domov.

Mohamed je o življenju v novem režimu dejal, da so mu talibani poslali več grozilnih sporočil, v katerih so ga opozorili, da bo umrl, če ne bo sodeloval z njimi.

Kljub nevarnosti se je zato z družino – kot ta teden vsak dan – tudi danes vrnil na letališče. "Poskušam se prebiti do letaliških vrat, da bi lahko govoril s tujimi vojaki, jim pokazal svojo osebno izkaznico in dokumente ter povedal, da sem delal z njimi, vendar doslej nisem bil uspešen."

Tudi druge priče so pokol opisale podobno. "Bilo je, kot bi mi nekdo potegnil tla izpod nog, za trenutek sem mislil, da so mi počili bobniči in sem izgubil sluh," je za Reuters povedal nekdanji uslužbenec mednarodne razvojne skupine.

"Videl sem trupla in dele teles, ki so leteli po zraku, kot bi tornado nosil plastične vrečke. V tem življenju menda ni mogoče videti sodnega dne, toda jaz sem videl sodni dan, bil sem mu priča na lastne oči," je še dodal o grozljivem dogajanju.

Pentagon je medtem danes opozoril, da obstaja velika nevarnost novih napadov.