Na ledeni plošči sredi jezera Erie obtičalo 18 ljudi

Kot so sporočili pripadniki ameriške obalne straže, so v reševalni akciji posredovali z dvema čolnoma in helikopterjem. Čolna sta na varno odpeljala 11 oseb, sedem ljudi, ki so obtičali na plošči, pa so rešili s pomočjo helikopterja.

Kot poroča CNN, nobena od rešenih oseb ni potrebovala zdravniške pomoči.

So pa pristojni ob tem opozorili, da "varnega ledu ni", velika jezera, kot je Erie, pa zelo nepredvidljiva, razmere pa se lahko spremenijo v trenutku. Nacionalna meteorološka služba Cleveland je že pred dogodkom opozarjala, da bi se zaradi močnega vetra večji kosi ledu lahko odtrgali od obale.