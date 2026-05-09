Na Lefkadi se je pojavil skrivnostni morski dron

Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki, ki prikazujejo plovilo grške obalne straže, ki za seboj vleče približno šest metrov dolg, temno pobarvan dron z odprto zgornjo loputo. Na posnetku pa ni vidnih oznak, ki bi lahko pomagale ugotoviti izvor plovila.

Ribiči so plovilo v četrtek našli v jami blizu otoka Lefkada in opozorili obalno stražo, ki ga je nato odvlekla v bližnje pristanišče Vasiliki, poroča grška javna radiotelevizija ERT.

Vir je za tiskovno agencijo Reuters povedal, da je bil morski dron tipa MAGURA V3 naložen z eksplozivom, čeprav grška vojska tega ni potrdila. Po poročanju grških medijev so na krovu našli sod s približno 100 kilogrami eksploziva, ki so ga nevtralizirali z nadzorovano eksplozijo.

Vodja delavcev v pristanišču, ki je sodeloval pri prevozu drona, Stathis Vasilatos, je prepričan, da je dron deloval avtonomno, z vgrajenimi baterijami in navigacijskim sistemom GPS. "Na sredini je imel visokoločljivostno kamero in dve plošči, ki sta verjetno povezani z GPS-om. Bil je črne barve in dovolj nizko nad morsko gladino, da ga ponoči ni bilo enostavno opaziti," je dejal. Na sprednjem delu plovila so bile vidne poškodbe. "Na sprednjem delu je imel tri senzorje. Dva sta bila polomljena, ko smo ga locirali, kar kaže na to, da se je verjetno zaletel, nato pa izgubil nadzor."

Preiskavo zdaj nadzira grško obrambno ministrstvo. Grški vojaški strokovnjaki bodo preučili, kje je bil dron izdelan, kakšne so njegove tehnične značilnosti in zmogljivosti ter s kakšnim namenom je bil poslan. Poskušali bodo ugotoviti, ali je plovilo v grških teritorialnih vodah končalo zaradi tehnične okvare ali izgube komunikacije s svojim nadzornim centrom, poroča BBC.