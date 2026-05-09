Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Na Lefkadi se je pojavil skrivnostni morski dron

Nidri, 09. 05. 2026 18.44 pred 19 minutami 2 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Morski dron v Grčiji

Grška vojska preiskuje skrivnostni morski dron, ki so ga v Jonskem morju opazili lokalni ribiči. Tamkajšnji mediji poročajo, da je prevažal eksploziv in da je njegov motor še vedno deloval, ko so ga odkrili.

Ribiči so plovilo v četrtek našli v jami blizu otoka Lefkada in opozorili obalno stražo, ki ga je nato odvlekla v bližnje pristanišče Vasiliki, poroča grška javna radiotelevizija ERT.

Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki, ki prikazujejo plovilo grške obalne straže, ki za seboj vleče približno šest metrov dolg, temno pobarvan dron z odprto zgornjo loputo. Na posnetku pa ni vidnih oznak, ki bi lahko pomagale ugotoviti izvor plovila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vir je za tiskovno agencijo Reuters povedal, da je bil morski dron tipa MAGURA V3 naložen z eksplozivom, čeprav grška vojska tega ni potrdila. Po poročanju grških medijev so na krovu našli sod s približno 100 kilogrami eksploziva, ki so ga nevtralizirali z nadzorovano eksplozijo.

Vodja delavcev v pristanišču, ki je sodeloval pri prevozu drona, Stathis Vasilatos, je prepričan, da je dron deloval avtonomno, z vgrajenimi baterijami in navigacijskim sistemom GPS. "Na sredini je imel visokoločljivostno kamero in dve plošči, ki sta verjetno povezani z GPS-om. Bil je črne barve in dovolj nizko nad morsko gladino, da ga ponoči ni bilo enostavno opaziti," je dejal. Na sprednjem delu plovila so bile vidne poškodbe. "Na sprednjem delu je imel tri senzorje. Dva sta bila polomljena, ko smo ga locirali, kar kaže na to, da se je verjetno zaletel, nato pa izgubil nadzor."

Preiskavo zdaj nadzira grško obrambno ministrstvo. Grški vojaški strokovnjaki bodo preučili, kje je bil dron izdelan, kakšne so njegove tehnične značilnosti in zmogljivosti ter s kakšnim namenom je bil poslan. Poskušali bodo ugotoviti, ali je plovilo v grških teritorialnih vodah končalo zaradi tehnične okvare ali izgube komunikacije s svojim nadzornim centrom, poroča BBC.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Plovilo bi lahko bilo ukrajinske izdelave in povezano s trenutno rusko-ukrajinsko vojno.

dron grčija lefkada

Letalo med vzletom zadelo pešca, trka ni preživel

24ur.com Mesec dni ujet na fronti, rešila ga je majhna kapsula na kolesih
24ur.com Padli dron sredi koruznega polja: last tihotapcev ali ruska Gerbera?
24ur.com 'Blamaža' nemške fregate na Rdečem morju: raketi izstrelili proti zaveznikom
24ur.com Ameriška oporišča v Veliki Britaniji preletavali skrivnostni droni
24ur.com So Rusi drone proti Danski izstrelili s tankerja?
24ur.com Skrivnostni dron več mesecev ležal v jarku ob makadamski cesti
24ur.com Srbska vojska strmoglavila dron na območju Raške
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Roblox – sporne vsebine v priljubljeni spletni otroški igri
Roblox – sporne vsebine v priljubljeni spletni otroški igri
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Tako ljubki so otroci slavnega pevca skupine Backstreet Boys
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
zadovoljna
Portal
Balerinke, ki letos ne smejo manjkati v vaši omari
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
Je to nova izbranka nekdanjega partnerja Katy Perry?
Je to nova izbranka nekdanjega partnerja Katy Perry?
vizita
Portal
Brez okončin s plesnimi gibi navdihuje milijone ljudi po vsem svetu
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
cekin
Portal
Kaj pomeni bankovec na vetrobranskem steklu avtomobila?
Starši so vas dobro vzgojili, če ne zapravljate denarja za te tri stvari
Starši so vas dobro vzgojili, če ne zapravljate denarja za te tri stvari
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
moskisvet
Portal
To dela pri 83? Najbolj gibčna babica mode navdušila
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Umrl je trener Primož Praprotnik, star 54 let
Umrl je trener Primož Praprotnik, star 54 let
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
dominvrt
Portal
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
okusno
Portal
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699