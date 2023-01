Na letališčih odstranili ovire in odpravili karanteno za potnike iz tujine

Na letališču v Pekingu so danes odstranili ovire, ki so ločevale potnike iz domovine od tistih iz tujine, enako je bilo v Šanghaju.

Odpravljene so tudi nekatere omejitve za potovanja iz Hongkonga v celinsko Kitajsko. Dnevno bo zdaj mejo na treh prehodih lahko prečkalo do 50.000 prebivalcev Hongkonga, ki pa se bodo morali predhodno registrirati na spletu. Še dodatnih 10.000 jih bo lahko iz Hongkonga na Kitajsko vstopilo na letališčih in v pristaniščih.