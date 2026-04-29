Tujina

Na letališču aretirali 22 menihov in zasegli rekordno količino konoplje

Kolombo, 29. 04. 2026 08.16 pred 1 uro 1 min branja 16

Avtor:
N.V.
Budistični menihi na letališču

Nepričakovana aretacija na šrilanškem letališču. Pridržali so namreč 22 budističnih menihov zaradi posedovanja več kot 110 kilogramov konoplje, ki je v tej azijski državi sicer nezakonita. To predstavlja največji zaseg drog na tem letališču, prvič doslej pa so bili aretirani menihi.

Menihi so se vračali s Tajske, vsak od njih pa je s seboj imel kovček z več kot petimi kilogrami konoplje. Na mednarodnem letališču v prestolnici Šrilanke Kolombo pa so jih že čakali, saj naj bi bili vnaprej obveščeni o ilegalnem prenosu nezakonitih substanc.

Budistični menihi na letališču
Budistični menihi na letališču
FOTO: Profimedia

Kot poroča CNN, naj bi drogo skrili v kovčke s posebej prirejenim lažnim dnom. Ocenjena vrednost mamil presega 3,2 milijona evrov, je poročal lokalni novičarski portal.

Šrilanka ima sicer stroge kazni za kazniva dejanja, povezana z drogami, letališča pa uporabljajo napredno tehnologijo za odkrivanje nezakonitih predmetov. Aretacije zaradi tovrstnih kaznivih dejanj lahko vodijo tudi do dolgih zapornih kazni v primeru obsodbe.

Policijski urad za narkotike zdaj preiskuje, ali je ta tihotapska dejavnost povezana z lokalnimi mrežami za preprodajo drog. Po poročanju državnih medijev bodo menihi obravnavani pred sodiščem v Negombu.

menihi budisti konoplja šri lanka

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

devlon
29. 04. 2026 10.36
so pod kikle skrili
toncek baloncek
29. 04. 2026 10.29
Mamilopapeki sej zato pa smo kjer smo ko vsi mladi ze to pohajo delal pa nebo noben
Justice4all
29. 04. 2026 10.16
Kdaj pridejo taki menihi v Slo? Vljudno vabljeni...
lep in grd hkrati
29. 04. 2026 10.10
Lahko bi legaliziral pri nas ampak obvezno za 24+ , otroci nimajo kej trave kadit.
borjac
29. 04. 2026 10.00
Tudi menihi pač morajo od nečesa živeti ???
Sickomania
29. 04. 2026 09.57
Legalize it!!
Nace Štremljasti
29. 04. 2026 09.56
tako kot je vatikan pošiljal denar v gdansk,kjer je walensa stavkal,papež wojtila je pa odvezal (dal odvezo) noro ane
SpamEx
29. 04. 2026 09.47
Pri hindujskih Nagah je pohanje vsakodnevna praksa
SpamEx
29. 04. 2026 09.47
prasad
HardKore
29. 04. 2026 09.35
Zdaj bodo imeli cel lajf čas za molitve, za rešetkami
graf
29. 04. 2026 10.28
izolacija je njihovo življenje , torej ne bo nič drugače ...
jugatneme
29. 04. 2026 09.28
Ob dobri travci je več možnosti da se ti prikaže.... ;)
komandos
29. 04. 2026 10.33
najprej trava pol pa bog sveti duh in marija
LeviTUMOR
29. 04. 2026 09.26
Tuki se pa kriminal splača, ker levicarji in balkani sami zelo radi konzumirajo vse droge poznane cloveku in seveda so temu primerne smešno nizke kazni.
oježeš
29. 04. 2026 10.15
Nemogoče, ker je JJ v svojem polovičnem mandatu vse uredil, da v Sloveniji po njegovi zapuščini ni bilo več kriminala, prepirov, ponarejanja itd.
