Na letališču aretirali 22 menihov in zasegli rekordno količino konoplje

Menihi so se vračali s Tajske, vsak od njih pa je s seboj imel kovček z več kot petimi kilogrami konoplje. Na mednarodnem letališču v prestolnici Šrilanke Kolombo pa so jih že čakali, saj naj bi bili vnaprej obveščeni o ilegalnem prenosu nezakonitih substanc.

Kot poroča CNN, naj bi drogo skrili v kovčke s posebej prirejenim lažnim dnom. Ocenjena vrednost mamil presega 3,2 milijona evrov, je poročal lokalni novičarski portal.

Šrilanka ima sicer stroge kazni za kazniva dejanja, povezana z drogami, letališča pa uporabljajo napredno tehnologijo za odkrivanje nezakonitih predmetov. Aretacije zaradi tovrstnih kaznivih dejanj lahko vodijo tudi do dolgih zapornih kazni v primeru obsodbe.

Policijski urad za narkotike zdaj preiskuje, ali je ta tihotapska dejavnost povezana z lokalnimi mrežami za preprodajo drog. Po poročanju državnih medijev bodo menihi obravnavani pred sodiščem v Negombu.